El campeón se define en la última fecha: Argentina y Brasil empataron 1 a 1 en el Sudamericano Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 no pudo sacar diferencias en el Sudamericano Sub 20 luego de empatar en la noche del jueves 13 de febrero 1 a 1 ante Brasil en cotejo que se realizó en el estadio Nacional Brígido de Iriarte.

Los goles del encuentro fueron anotados por parte de Claudio Echeverri para la Albiceleste. Para los rivales marcó Rayan en el complemento.

Las incidencias en el primer episodio fueron un poco confusas. Debido a esta situación el conjunto nacional intentó marcar diferencias con Echeverri en el minuto 15.

Al minuto 40, Breno Bidon cometió una falta sobre Soler y por tal motivo el árbitro determinó un cobro desde los doce pasos que concluyó con un festejo por parte del ex River.

Ya en el segundo tiempo, los conducidos por Menezes lograron acercarse pero sin profundidad. Sin embargo, esta situación no perduró, ya que en el 78 Rayan pudo vulnerar la resistencia del portero argentino para la igualdad definitoria.

Con este resultado ambos seleccionados alcanzan 10 puntos en la fase definitoria del certamen teniendo en consideración que el combinado nacional amarillo tiene una diferencia de +4 goles a favor.

De esta manera, el título de la competencia se definirá el domingo. En esta jornada los de Placente jugarán ante Paraguay, mientras que Brasil hará lo propio ante Chile.

Fuente: 442