Cómo se reacomodaron las piezas del perottismo en el último cierre de listas

La lectura rápida, superficial y primaria sobre el último cierre de listas para candidatos a convencionales constituyentes arrojó como dato político saliente la no participación en la contienda del sector liderado por Omar Perotti.

La ausencia resulta paradojal, si se repara en que fueron los votos de los integrantes de su bancada – excepto Walter Agosto- los que permitieron que en la Cámara de Diputados se alcanzasen los dos tercios para sancionar la ley que habilitó la necesidad de reformar la Constitución de Santa Fe.

Sin embargo, un enfoque más profundo y una mirada más detenida de las grillas permiten encontrar referentes cercanos al ex gobernador anotados para competir. Allí, en todo caso, la sorpresa pasaría por la diversidad de espacios en la que cada referente terminó recayendo.

De ese modo, más que por "la ausencia" de un sector, la situación debería plantearse en términos de cómo "las piezas" – los dirigentes- del perottismo se terminaron reubicando en un escenario de alta complejidad para el peronismo.

Rompecabezas

Perotti, como se dijo, no apareció en ninguna lista. Tampoco los diputados de su riñón, que no sólo votaron la ley de Necesidad sino que, además, la defendieron en el recinto. Y hasta enfrentaron en el marco partidario las primeras reuniones en las que se definía cuál debía ser la posición de la fuerza de cara al proceso que se avecinaba.

Para explicar esa elipsis, el ex gobernador se remonta a sus expresiones, incluso previas al debate de la reforma, cuando sostenía que en 2025 no encarnaría candidatura alguna, en el afán de dar lugar a un reacomodamiento lógico que debía darse en el Justicialismo después de la estrepitosa derrota de 2023.

Pero como se dijo, otros referentes de su espacio sí competirán por un lugar en la constituyente. Es el caso del senador Alcides Calvo, quien se medirá como convencional constituyente distrital por el departamento Castellanos.

Calvo no asistió a las reuniones del partido en las que se terminó decidiendo que los legisladores del PJ debían rechazar la reforma (entre los promotores de esas convocatorias se encontraban sus pares Armando Traferri y Rubén Pirola).

Tampoco asistió a la sesión del Senado, cuando el proyecto de Necesidad fue tratado. Aun así, su participación se dará a través de la lista que llevará el sello oficial del PJ.

Castellano, también

Otro referente del sector de Perotti que peleará por ser parte de la convención reformadora es Luis Castellano. El ex intendente de la ciudad de Rafaela ocupa el decimoprimer lugar en la lista de convencionales constituyentes Distrito Único por la lista de Marcelo Lewandowski.

Según se explicó a El Litoral, el arribo del referente perottista a la nómina de quien jugará por fuera del peronismo y mantiene una relación distante con el ex gobernador, se dio de la mano de un grupo de intendentes que fueron parte del armado del actual senador nacional. Entre ellos, el de Funes, Roli Santacroce; y el de Reconquista, Enrique Vallejos.

La dispersión parece haberse gestado al abrigo de un guiño tácito de Perotti o de una decisión deliberada – ello no implica explicitada- del líder para que todos quedaran en una suerte de "libertad de acción". Todos no. Al parecer, la determinación personal de no ser candidato en 2025 incluyó a quienes comparten su propia bancada.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.