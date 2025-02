La administración Pullaro anunció la licitación de 85 nuevas obras públicas en los primeros cuatro meses de 2025

El gobernador Maximiliano Pullaro informó que la gestión provincial sumará más de 80 nuevas licitaciones durante los primeros 120 días del año, "perfilando a Santa Fe como un modelo de gestión que privilegia el impulso y el desarrollo de la obra pública".

“La provincia de Santa Fe arranca 2025 con una fuerte inversión en obra pública: estamos llevando adelante licitaciones para más de 80 nuevas obras en toda la provincia, que se suman a otras que ya fueron licitadas y están en ejecución”, explicó Pullaro.

Se estima que por las 85 obras que se licitarán en los cuatro meses, la inversión de Provincia rondará los 400 mil millones de pesos.

Sobre este aumento significativo del volumen de obra pública en la provincia, el ministro Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “Santa Fe es la provincia que todos miran, porque es una de las que más obras hace y consolida un perfil a nivel nacional”.

Entre las obras más emblemáticas en estos primeros 120 días del año, se destacan las construcciones de los microestadios de Santa Fe y de Rafaela junto con el nuevo polígono de tiro en Recreo -diseñados en el marco de las obras previstas para el desarrollo de los Juegos Sudamericanos 2026-.

También el reinicio de los trabajos para finalizar el Hospital Regional Sur, así como la remodelación del Parque Regional Sur “Dr. Carlos Sylvestre Begnis” de Rosario.

Obras en todas las áreas y gran distribución territorial

Sin contar aquellas que estaban paralizadas y que fueron reactivadas por el Ministerio de Obras Públicas, durante todo 2024 el Gobierno Provincial puso en marcha 88 licitaciones para nuevas obras, un número apenas superior a las 83 licitaciones de este primer cuatrimestre y que marca el fuerte impulso en desarrollo de obras públicas por parte del gobierno provincial

“Son obras de todo tipo, en una gran diversidad de materias y áreas: desde construcción de escuelas, hospitales, viviendas, rutas y rotondas; hasta obras de defensa contra inundaciones, deportivas, espacios de recreación y canalización de agua y canalización", dijo el ministro.

Y agregó que "sobre todo, tienen una gran expansión territorial y que comprenden distintas localidades, desde Florencia, al norte de la provincia, hasta Sancti Espíritu en el sur, y del este al oeste”, describió el titular de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Santa Fe, modelo y referencia nacional en obra pública

“Este Gobierno responde al modelo del gobernador Maximiliano Pullaro, marcado por una buena administración, eficiente, que reduce los gastos políticos y los costos del Estado, pero que también genera recursos para poder hacer obra pública”, explicó Enrico.

En el mismo sentido, el titular de la cartera provincial de Obras Públicas volvió a marcar el contraste del modelo santafesino con el proceso de desinversión en la materia que propone la Nación.

“Mientras el Gobierno nacional abandonó rutas, no las repara, no conserva la infraestructura vial, no tapa pozos ni corta el pasto, Santa Fe invierte en obra pública”, señaló Enrico.

Y concluyó: “Esto es lo que los santafesinos quieren de su Provincia, que el dinero de sus impuestos vaya a obras para todo el territorio”.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.