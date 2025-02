«Javier Milei respaldó y promovió»: el fundador de $LIBRA complicó al Presidente

Cuando el Gobierno Nacional buscaba reducir el impacto político de la promoción de una criptomoneda sospechada de estafa, una declaración complicó a Javier Milei. Es que Hayden Mark Davis, nada menos que el fundador de $LIBRA, rompió el silencio. En un mensaje en sus redes sociales aseguró que el Presidente «respaldó y promovió» inicialmente el proyecto. También, indicó que ya no se siente «cómodo» de transferir el dinero a los «asociados» del Jefe de Estado.

Las palabras de Mark Davis dan cuenta del alcance internacional del escándalo. Es que con damnificados en todas partes del mundo, no solo Javier Milei se vio obligado a dar explicaciones, sino que los desarrolladores de la criptomoneda tuvieron que dar la cara, algo no tan frecuente. El mensaje, difundido en un video, llegó en un mal momento para el Gobierno, que había difundido su versión con un tuit de la Oficina del Presidente.

«Antes de decir nada más soy el asesor de Javier Milei. Obviamente pienso que muchos de ustedes han visto esto tanto por Twitter como por alguna red social. Estoy trabajando con él y su equipo sobre tokenización y cosas geniales en la Argentina. Sobre lo que pasó con LIBRA creo que podría decir muchas cosas. Solo hay ciertos elementos en los cuales podría controlar su lanzamiento. Definitivamente las cosas no fueron de acuerdo con lo planeado”, indicó el empresario.

“Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram», indicó asimismo. Esas palabras chocan con la versión oficial del Gobierno, que planteaban que el Jefe de Estado no tenía conocimiento certero acerca de la implicancia de $LIBRA. La diferencia no es menor, porque de comprobarse el rol del Presidente, el mismo podría ser sometido a la Justicia.

«Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso. Dado mi rol como asesor, mi principal responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control”, señaló en el mismo sentido Mark Davis.

«En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal. Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei ni al equipo de KIP. En su lugar, tras consultar con expertos, propongo reinvertir el 100 % de los fondos bajo mi control, hasta $100 millones, de nuevo en Libra Token y quemar toda la oferta adquirida”, cerró su posteo.

Con información de www.elintransigente.com