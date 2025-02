La inversión del verano para ganar en plena volatilidad: duplica la inflación y triplica la suba del dólar

Los mercados están transitando una saludable toma de ganancias. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca trae mucha incertidumbre, ya que sus órdenes ejecutivas (símil decretos de necesidad y urgencia) no hacen más que generar incertidumbre entre sus comunicaciones y postergaciones. Mientras tanto, la inflación está más firme en Estados Unidos y la Reserva Federal a priori se muestra remisa a bajar los tipos de interés. Próxima reunión entre el 18 y 19 de marzo de 2025.

En Argentina estamos en la antesala del acuerdo con el FMI, que llegarían entre marzo y abril, aunque no hay que descartar algunas postergaciones. La inflación de enero fue del 2,2% mensual, la más baja desde julio del año 2020 en medio de la pandemia. Argentina está pagando deuda en dólares, y renovando deuda en pesos, en la última licitación se ofertó un bono ajustado por dólar linked, y a pesar de que muchos analistas auguran una devaluación, parece que la plata no la pone nadie. En los mercados, esto es por plata; si se augura una devaluación y nadie compra bonos dólar linked, es porque no va a pasar nada.

Boncap: la inversión del verano

Los meses de enero y febrero son contractivos, sin embargo, a esta economía le faltan pesos. La tasa pasiva en pesos está trepando, las lecap a 90 días rinden el 31% anual, un Boncap dual con vencimiento al 16 de marzo del año 2026 rinde el 42% anual.

Son tasas sumamente atractivas, si esperamos una tasa de inflación a un año en torno del 20% al 23% anual, una tasa de devaluación del dólar mayorista que se proyecta en el 12,7%, y el dólar billete, si hay convergencia con el dólar mayorista, mostrará una mejora inferior al 5,0% anual.

El plan de Hobierno muestra un superávit fiscal mensual muy importante, deja pocos pesos en la economía, la tasa en pesos supera holgadamente a la tasa de inflación y devaluación. Con este escenario es muy difícil que podamos ver una suba de los dólares alternativos en los mercados.

La tasa activa en pesos para las empresas está muy elevada, tenemos tasas efectivas del 50% y hasta el 60% anual, esto implica tasas reales positivas que van entre el 25% y 33% anual, el que no mida los riesgos del financiamiento en pesos, puede tener una sorpresa desagradable en el flujo de fondos, y caer en problemas financieros graves. Antes de tomar un financiamiento en pesos, sería mejor romper el chanchito y capitalizar la empresa.

Estamos en un escenario en donde los pesos son escasos y los dólares abundantes, por eso la tasa en pesos es tan alta, y un financiamiento en dólares a 180 días se ubica en torno del 6% anual.

El Banco Central República Argentina debería trabajar para que todos los argentinos tengamos acceso al crédito en dólares. En la actualidad solo acceden a este beneficio los que están en la cadena de la exportación, pero es injusto, podemos cancelar pagos con pesos y dólares, podemos ahorrar en pesos y dólares, sin embargo, solo pueden financiarse en dólares los que están en la cadena de la exportación. Esto perjudica la competitividad de las empresas que trabajan en el mercado interno. Podes tomar un crédito en dólares, y hacer una cobertura en el mercado de futuro de dólar, en donde a un año la tasa efectiva está en otro del 27% anual, la suma de la tasa en dólares y la tasa de la cobertura es menor que la tasa del crédito en pesos.

La suba de tasa en pesos empalidece a las inversiones

La tasa en pesos es un costo de oportunidad para los negocios, cuando sube la tasa todos los activos financieros se terminan arbitrando a la baja. Por ejemplo, un bono como el AL30 tiene una tasa de retorno en dólares del 13%, si lo llevamos a pesos con la idea de que el dólar MEP suba en el año un 5,0%, la tasa de retorno de este bono en pesos sería del 18,7%, una tasa inferior a la tasa de un Boncap que vence dentro del año 2026 que rinde el 42% anual.

Un bono como el TX26 que vence en el año 2026 rinde inflación más una tasa del 7,0% anual. Si estimamos una inflación del 23% y le sumamos una tasa del 7,0% anual, esto nos daría una tasa en pesos del 31,6% anual, también se ubica en niveles mucho más bajos que el Boncap.

Las empresas que cotizan en bolsa deberán descontar flujos de fondos a tasas más elevadas a futuro, por ende, las perspectivas de ganancias disminuirán con la suba de tasa en pesos. Por otro lado, aquellos que desean adquirir acciones con dinero prestado, tendrán una tasa de financiamiento más elevada. La tasa de caución hoy se ubica en el 27,5% anual, es una tasa alta si tenemos en cuenta que la inflación podría estar en el 23% anual o menos aún. Sin embargo, la tasa de caución es muy baja respecto a la tasa de financiación bancaria, lo cual es punto muy interesante para tener en cuenta en las empresas.

Dentro del mercado de capitales, si soy tenedor de bonos en dólares, puede tomar caución y financiarme en dólares, aun cuando mi negocio no esté en la cadena de la exportación, este es un dato muy interesante, la tasa en dólares esta entre el 2% y 3% anual, siendo una tasa muy competitiva para las empresas. Para acceder a esta tasa en dólares, tenés que tener bonos nominados en dólares, como la familia de los bonos AL, GD o bopreales.



De esta manera, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

* Seguimos mirando el mercado de afuera, esperando que defina un piso para las cotizaciones. Aquellos que vendieron y hoy ven cotizaciones por debajo de su precio de venta, podrían ir recomprando, pero muy lentamente.

* El bono del verano es el Boncap dual que rinden el 42% (como por ejemplo el TTM26 o TTD26) y duplican la tasa de inflación, triplican la tasa de devaluación, y rinden 8 veces más que la tasa de suba del dólar billete.

Lo cierto es que las inversiones en pesos son las preferidas, en un mercado de capitales que importa mucha volatilidad del exterior, y que viene de tener una gran suba durante el año 2024. Por ahora, quedarse en pesos, hacer la plancha en bonos y acciones.

* Para www.iprofesional.com