Hincha de Atlanta y protagonista de El Aguante: el lado futbolero desconocido de Iair Horn, el argentino que tenia secuestrado Hamas

Este sábado, el grupo terrorista Hamas liberó a tres rehenes que mantenía en cautiverio, entre ellos el argentino-israelí Iair Horn, de 46 años. Inmediatamente después de confirmada la noticia y en medio de la conmoción, en redes sociales se viralizó un momento televisivo inédito que él protagonizó hace más de 20 años.

Es que el israelí es hijo de padre argentino y se crió en Buenos Aires. En su juventud, estudió en la escuela pública Francisco Desiderio Herrera, después en el colegio Scholem Aleijemde Villa Crespo y finalmente se formó en producción de radio en ETER.



En aquel entonces, antes de emigrar a comienzos de los 2000 rumbo a Israel en medio de la crisis económica que atravesaba la Argentina, el joven fue un hincha pasional de Atlanta. Fue en aquella época en donde frecuentaba las tribunas del León Kolbowski que un día se topó con las cámaras de El Aguante.

El mítico programa de TyC Sports que recorría las canchas en busca de historias de hinchas entrevistó en 2003 al joven y emocionado Iair, quien ese día estaba muy conmovido.

Iao (Iair Horn) en 2003



Hoy fue liberado de su caut*verio en Gaza tras 498 días. pic.twitter.com/qpZkWUXMj9 — Dani Lerer (@danilerer) February 15, 2025



“Quiero dedicarle esto a mi abuelo, le hicimos esta bandera, solo por Atlanta, los demás no me importan. Mi abuelo me hizo de Atlanta desde que nací. Hoy voy a llorar todo el día, pase lo que pase”, relató en esa entrevista muy emocionado Iair. “Yo voy a llorar, vienen mis amigos a hacerme el aguante, viene mi tío y a mi abuelo lo amo. Es un sentimiento y mi hermano que no está acá en el país. ¡Vamos Bohemio!”.

Cómo fue la liberación de Iair Horn

Iair Horn fue secuestrado junto a su hermano Eitan el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz. Mientras Iair fue liberado, Eitan no figura en la lista de rehenes próximos a ser liberados. Las familias de los rehenes celebraron su retorno, pero exigieron la liberación de todos los secuestrados. “Hicimos todo lo posible para alcanzar este momento, y seguiremos actuando hasta que vuelva a casa el último rehén”, declararon los familiares de Sagui Dekel-Chen.



Durante la ceremonia de liberación, Iair Horn sostuvo un reloj de arena con la inscripción “El tiempo se está agotando”, junto a la foto de Matan Zangauker, otro rehén aún en cautiverio.

Iair fue trasladado en helicóptero hacia su hogar y antes pidió sobrevolar el estadio del equipo de fútbol Hapoel Be’er Sheva, club israelí del que fanatiza, donde miles de fanáticos lo aguardaban.

Fue en un hospital de la zona en donde se reencontró con su hermano Amos y su madre, Ruthie Storm, de 68 años, quien se quebró al ver el abrazo de dos de sus hijos. Luego, fue llevado al hospital donde se encuentra su padre, Itzik Horn, quien se recupera tras haber sido trasplantado de un riñón.

La liberación de rehenes israelíes por parte de Hamas

La ceremonia de liberación se llevó a cabo en un escenario montado en una zona devastada de Gaza, cerca de la casa de Yahya Sinwar, líder de Hamas y cerebro del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Los rehenes, tras ser liberados, pidieron al Gobierno israelí mantener la tregua antes de ser trasladados a territorio israelí en vehículos de la Cruz Roja. La liberación se enmarca en un acuerdo de alto el fuego que incluye la liberación de 369 presos palestinos por parte de Israel, aunque el Gobierno israelí aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto.



Hamas afirmó en un comunicado que esta acción “confirma que no hay otra manera de liberar a los rehenes que no sea a través de negociaciones y un acuerdo de alto el fuego”. Sin embargo, la tensión persiste, ya que Hamas había amenazado con pausar las liberaciones debido a supuestas violaciones israelíes del acuerdo, como impedimentos a la entrada de ayuda humanitaria.

Fuente: bolavip