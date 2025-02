Selena Gomez anunció la salida de un nuevo disco y publicó un adelanto con la participación de su pareja

Selena Gomez anunció por sorpresa la salida de un nuevo trabajo discográfico que cuenta con la participación de su pareja, el productor y rapero Benny Blanco. I Said I Love You First es el nombre que llevará el disco que se lanzará el 21 de marzo, según anunció la propia cantante en su perfil de Instagram.



El primer simple, “Scared of Loving You”, ya está disponible en las plataformas de internet. “Siempre los engaño chicos, mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/3″, escribió la cantante en un posteo de Instagram junto a una foto de la pareja y varios emoticonos con corazones.

“Nuestra primera canción, ‘Scared of Loving You’ está disponible ahora en todas las plataformas de streaming”, agregó. “!Estamos deseando de compartir este proyecto especial contigo pronto!”, agregó la artista.

Por su parte, Benny Blanco escribió: “No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo”. El mensaje estuvo acompañado por un video con imágenes románticas de la pareja y la música del nuevo tema que comparten.

Blanco y Gomez anunciaron su compromiso el pasado mes de diciembre, un año después de confirmar públicamente su relación. El productor trabajó con artistas importantes como Ed Sheeran, Eminem, Justin Bieber, Katy Perry, Christina Aguilera, Kesha, Britney Spears, Rihanna, Sia, The Weeknd, Kanye West, Avicii, Charlie Puth, Wiz Khalifa, J Balvin, Ariana Grande y SZA.



Benny y Selena colaboraron juntos anteriormente en los sencillos de la cantante “Single Soon” de 2023 y la canción de 2019 “I Can’t Get Enough”.

Fuente: Clarin