El fiscal Guillermo Marijuan será el encargado de investigar la denuncia presencial contra Javier Milei por $LIBRA: hay 112 en la Justicia Federal

Lo que comenzó el viernes como un tuit de promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei terminó escalando hasta derivar en una fuerte polémica, que el Gobierno intenta minimizar mientras la oposición busca capitalizar con pedidos de juicio político y de investigaciones en el Congreso.

Más allá del escenario político, la fallida promoción del token $LIBRA, que habría dejado miles de damnificados, generó más de un centenar de denuncias en la Justicia Federal.

Denuncias y la intervención de la Justicia

Según confirmaron fuentes judiciales a El Intransigente, hasta el momento hay 112 denuncias penales contra el mandatario. De ese total, 111 fueron presentadas de manera digital en diferentes juzgados y comenzarán a activarse este lunes. Sin embargo, una denuncia presencial realizada en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan.

La presentación fue realizada por un ciudadano identificado como Miguel Ángel Heredia y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo de Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría N.º 13 del doctor Martín Smietniansky.

Ahora, la Justicia deberá evaluar si Milei habría incurrido en algún delito al promocionar la criptomoneda $LIBRA, que experimentó un ascenso abrupto en su cotización seguido de una caída. El mandatario mantuvo durante algunas horas la publicación en su cuenta oficial de X, aunque luego la eliminó y publicó otro mensaje donde se deslindaba del tema.

«Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)», escribió Milei.

El debate sobre un posible delito

Hasta ahora, no está claro si la publicación de Milei constituiría un delito, más allá de las acusaciones que hicieron distintos sectores políticos. Desde el kirchnerismo, adelantaron que presentarían en el Congreso un pedido de juicio político contra el mandatario.

El abogado Jorge Grispo opinó en una columna que una publicación en redes sociales, por sí misma, no constituiría un delito. «El Presidente de la Nación, más allá de su investidura, no pierde su derecho constitucional a opinar, expresarse y manifestar su pensamiento. La libertad de expresión es un derecho inalienable de todos los ciudadanos y un pilar de la democracia», señaló Grispo.

Además, afirmó: «Bajo ninguna circunstancia los hechos descriptos constituirían delito alguno. La publicación de un tuit en el que Milei menciona una criptomoneda puede ser políticamente cuestionable por la oposición, pero no constituye una infracción penal. El derecho a expresarse libremente es un principio fundamental consagrado en la Constitución Nacional».

Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, también opinó en el mismo sentido. «En Argentina, promover un proyecto comercial, por más volátil que sea, no equivale a cometer un ilícito. Claro está, salvo que se demuestre un engaño deliberado que oculte la verdadera naturaleza del producto ofrecido».

Posturas en contra

Por otro lado, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales podrían convertirse en una vía para la comisión de delitos si las expresiones cumplen con los elementos típicos de una figura penal. «La reciente controversia en torno a Javier Milei y su promoción de la criptomoneda $LIBRA reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad penal de las redes sociales. Un tuit puede ser delictivo si cumple con los requisitos previstos en el Código Penal Argentino», argumentó Kiper.

Con información de www.elintransigente.com