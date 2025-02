Las criptomonedas, Javier Milei y la apertura del mercado

En el mundo, los anuncios económicos suenen realizarse fuera del horario de Mercado como el caso de los resultados trimestrales que se presentan antes o después del mercado. Esto se hace para evitar la volatilidad resultante de la emocionalidad de quienes leemos la noticia.

El viernes el presidente Javier Milei “promovió“ una criptomoneda (llamada shitcoin por carecer de valor) que había sido lanzada tres minutos antes. No sabemos los motivos, si fue un juego político o un acto de corrupción; pero la misma moral con la cual llegó a la presidencia es la que hoy, lo hace por segunda vez, estar envuelto en un episodio conflictivo relacionado a las criptomonedas.

Poco me importan aquellos que perdieron dinero como consecuencia de haber invertido en el mercado más volátil, especulativo y arriesgado que existe en el planeta tierra,.

Si un ministro cometiese ese error sería echado, entonces importa y mucho su rol de Presidente. ¿Acaso sacó crédito de esto y es un estafador o es un tonto e inocente señor que nos dirige?

No sé que ocurrirá el lunes 11AM, lo que sí sé, es que hoy tenemos un alto grado de incertidumbre que el viernes no estaba y eso a los mercados no les agrada.

¿Acaso el FMI, Trump, Elon Musk y sus ministros tendrán el mismo respeto, confianza y lealtad a una figura que como mínimo ve puesta en duda su ética en una expresión pública como esta?

Poco me importa aquí la ética del presidente, lo que realmente me interesa es que el mercado movido por las emociones tome la decisión más conservadora que es cerrar posiciones.

Si muchos de nosotros tomamos esa decisión el mercado caerá. Las acciones tendrán más vendedores que compradores y los precios bajarán, los bonos posiblemente correrán el mismo destino, el riesgo país naturalmente tenderá al alza y humildemente creo que el viejo y querido dólar va a ser noticia, principalmente en el mercado Blue ya que los financieros están intervenidos.

Yendo los bifes: la primer recomendación es, no tomar decisiones apresuradas en el inicio del mercado. Muchas veces las cosas no son tan complejas ni trágicas como nos las imaginamos.

Las carteras con gran composición de renta fija son las que van a estar con mayor calma más allá de la volatilidad y movimiento del precio, el inversor que tiene mayor proporción de bonos tiene su renta en buena medida asegurada.

Las carteras más arriesgadas con acciones y CEDEARS pueden tener dos movimientos. Las acciones podrían reaccionar a la baja mientras que lo CEDEARS, estando cerrado EEUU deberían mantenerse estables o tal vez subir, si sube el tipo de cambio conocido como CCL.

Para cerrar estas ideas y empezar la semana ordenados pensemos siempre en 2 puntos fundamentales. Recordemos primero cuál es el fin y cuál es el plazo al cual estamos invirtiendo y no dejemos de entender que tener liquidez también es una posición, porque por ejemplo si las acciones argentinas cayeran 50% como el día posterior a las paso donde Macri pierde el poder, tener liquidez es lo que nos permite comprar, con la cabeza fría, a precios de oportunidad y como dice Warren Buffet ser codiciosos cuando los demás son temerosos.

