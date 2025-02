KIP Protocol desmintió a Javier Milei: negaron haberse reunido con el presidente para hablar de $LIBRA

La empresa KIP Protocol, ligada en el caso de estafa de la criptomoneda $Libra, desmintió al Gobierno y desligó a Javier Milei de la creación o administración del activo. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, la Oficina del Presidente afirmó que el pasado 19 de octubre se reunió con Julian Peh, director ejecutivo de la compañía, para hablar sobre el proyecto «Viva la Libertad» para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain. Sin embargo, esto fue negado por la empresa en cuestión.

«El Sr. Julian Peh, se reunió con el presidente Milei el 19 de octubre de 2024 en Argentina en el marco de la feria comercial inaugural Tech Forum Argentina. KIP Protocol fue patrocinador oficial de Tech Forum y el Sr. Peh fue presentado al presidente Milei por el Sr. Mauricio Novelli, el organizador de Tech Forum. En ningún momento el Sr. Novelli fue parte de KIP Protocol; tampoco el Sr. Peh presentó al presidente Milei a Novelli como parte de KIP Protocol», inició.

En esta misma línea, desde KIP Protocol explicaron que hablaron con Javier Milei por unos 30 minutos, a través de un traductor, sobre «IA, tecnología en general y el deseo de KIP Protocol de hacer más negocios e invertir en Argentina. El presidente Milei habló de su visión para Argentina, sus filosofías económicas y cómo recibía con agrado la inversión extranjera en Argentina, especialmente de las empresas de IA. No hubo discusión ni mención de ninguna iniciativa específica, incluido el proyecto Viva la Libertad y el lanzamiento de tokens», aclararon.

Además, Julian Peh sostuvo que KIP Protocol «no se dedica a ayudar a las organizaciones a lanzar tokens. Somos una empresa de soluciones técnicas de IA enfocada en implementar infraestructura de IA, es en lo que se centra nuestro negocio y sería inusual proponer algo más».

KIP Protocol apunta a Davies

Por otra parte, Julian Peh aclara que Javier Milei tampoco tiene un vínculo directo con la criptomenda $LIBRA, sino que Hayden Davies, dueño de Kelsier Ventures, es el responsable del desarrollo y administración del activo. «Novelli informó al Sr. Peh alrededor del 13 de febrero de 2025 sobre el lanzamiento de un proyecto simbólico que eventualmente se convertiría en el Proyecto. Se informó al Sr. Peh que Hayden / Kelsier Ventures sería el líder del proyecto, que lanzarían el token y que el protocolo KIP desempeñaría un papel después del lanzamiento del token. También fue un término acordado que KIP Protocol actuaría sólo según instrucciones directas de Kelsier», informaron.

«KIP no inició el proyecto, no administró ni dirigió el proceso de lanzamiento del token, no recibió ningún token antes o después del lanzamiento y no obtuvo ganancias del lanzamiento del token. Kelsier ni siquiera informó a KIP cuando se puso en marcha el token $Libra», completaron desde la compañía en la que tildaron a Davies como único responsable de esta eventual estafa de más de 100 millones de dólares.

