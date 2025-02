La seguridad de Pullaro, una carrera de fondo

"Con todo lo que estamos haciendo vamos a tener parámetros de normalidad", afirma el gobernador Maximiliano Pullaro luego de un inicio de año agitado en seguridad, pero de un 2024 de índices más que aceptables en cuanto a violencia y crímenes. El gobierno no cede en el plan de seguridad pese a sufrir eventuales coletazos, y calcula tenerlo aceitado y consolidado para inicios de 2027.

Tras una década con una tasa de homicidios alarmante, Rosario intenta ingresar en un túnel de estabilidad sin que esto signifique no sufrir rebotes como los que ocurrieron en enero y el primer fin de semana de febrero. El gobierno provincial busca encontrar el punto de equilibrio en los valores de violencia y en ese baile está en este momento.

“Hay una política de seguridad muy clara y por supuesto que tiene altos y bajos. Ojalá fuese estable pero las organizaciones criminales se reperfilan y piensan como golpear las políticas de seguridad pública. Hay una determinación de que no vamos a dar un paso atrás”, dijo en conferencia de prensa el gobernador.



Pullaro y el repunte al freezer

Esto implica no entrar en crisis cuando los números pegan un estirón como lo sucedido en el verano. De hecho en el gobierno sostienen públicamente y en privado que no hay luz roja aunque desacomode después de largos meses sostenidos a la baja.

Hay algunas cuestiones que fundamentan esa tensa calma. En primer lugar no interpretaron este repunte de homicidios como un episodio de ciudad estallada.

Más aún si se compara con lo sucedido en marzo del año pasado cuando hubo un punto de inflexión con crímenes de civiles fuera de todo contexto narco. De ahí para abajo nada es tan preocupante.

A su vez miran en detalle si el motivo es por un fin de disputa de narcotráfico o si es interpersonal, esto último difícil de “atajar”, sostienen. Por eso hablan de un reacomodamiento del territorio luego de algunas detenciones de resonancia. Lo cierto es que este aparente reacomodamiento arrastra disputas y éstas balas.

“Uno no puede no detener por si se pudre todo o hay conflicto en un barrio. Las detenciones trajeron violenta extrema en algunos barrios por reacomodamiento. Lo negativo es que aumentó en ese aspecto. Otra cosa es la violencia interpersonal”, dijo el gobernador en una semana en que habló largo y tendido de seguridad.

Por otro lado tratan de bajar a la realidad los buenos resultados del año pasado en que bajaron 63% los homicidios dolosos en Rosario. “Como no es normal 270 crímenes por año en Rosario, tampoco lo fueron los 90 del 2024. No es normal para una ciudad en la que pasan por día 1.300.000 personas”, sostienen en la cúpula provincial. Lo estadísticamente aceptable estaría en los 130/140.

Es un factor importante que la ciudadanía también lo interprete de esa manera. El gobierno afirma que hay un acompañamiento sobre el "rumbo" de la seguridad cuando se consulta en encuestas. Creen que es más determinante eso que algún ánimo coyuntural.



Funcionarios del gobierno abocados a la seguridad remarcan que nunca escupieron para arriba cuando hasta hace dos meses los números eran récord por su baja de un hondazo. “Nunca batimos el parche, porque siempre tenés un rebote. Lo que vos ves como estabilidad hoy, el año que viene puede rebotar”, explican y también sirve para atajarse eventualmente.

La macro

El gobernador sostiene que hoy todo el sistema está en modo provisional y que pese a ello se obtuvo más de lo que se esperaba. Es provisional porque la infraestructura carcelaria actual no sirve para semejante complejidad.

Por eso sostienen que el plan va a estar terminado a pleno a inicios de 2027 una vez que se logren ciertas condiciones penitenciarias de procesos y de obras. Lo máximo apuntado es el Centro de Reclusión de Alto Perfil en Piñero que acaba de licitar su primera etapa, el resto de las cárceles en la provincia y hasta esperan mejoras en la resolución de causas penales viejas sin esclarecimiento a base de recompensas fuertes.

Agregan algo llamativo para un gobierno que mostró los dientes a los presos: “Hay que mejorar la infraestructura para que bajen el nivel de ansiedad”. Hoy las condiciones no son buenas. Una celda de dos por dos con 40 grados de calor no suma en bajar los ánimos. Al contrario.

Además, sostienen públicamente que las investigaciones van a ser cada vez mejores y también la tecnología para la prevención y posterior resolución de casos. Por eso hicieron hincapié en los 70 millones de dólares invertidos en videocámaras, con software con IA. “Ni Buenos Aires lo tiene”.

Lo otro que será clave y determinante será el sostenimiento del Plan Bandera. En la Casa Gris aclaran que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está sumamente comprometida alejando cualquier conjetura acerca de una disminución del apoyo federal en momentos electorales. También entienden que se debe a que el 2024 exitoso lo pudo capitalizar más la Casa Rosada que Santa Fe. Nación ya está en baile y deberá bailar hasta el finde de la fiesta.

CON INFORMACION DE LACAPITAL.