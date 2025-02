Diputado de Unión por la Patria acusó a Macri de extorsionar al Gobierno por el juicio político a Javier Milei

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó a Mauricio Macri de intentar extorsionar al Gobierno de Javier Milei. Según el legislador, el líder del PRO estaría condicionando su respaldo en el Congreso a cambio de favores políticos y económicos.

Durante una conferencia de prensa e diputado de Unión por la Patria cuestionó la postura del PRO sobre el juicio político a Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. En su análisis, consideró llamativa la expresión utilizada en el comunicado del partido amarillo: «No estamos a favor de un juicio político en esta instancia».

La especulación detrás del juicio político

El diputado interpretó esa frase como un mensaje encubierto de Macri para condicionar su postura en función de intereses propios. “Ese ‘en esta instancia’ me parece un apriete, una extorsión. Macri prácticamente dice ‘por ahora no, más adelante veremos’”, advirtió Martínez.

El legislador también deslizó que la postura del PRO podría depender de concesiones estratégicas del Gobierno. “¿De qué dependerá? ¿De los lugares en las listas? ¿De la licitación de la hidrovía? ¿De los permisos de pesca? ¿De las concesiones de corredores viales? ¿De la causa correos?”, se preguntó, sugiriendo que el ex mandatario busca beneficios a cambio de su respaldo.

La relación entre Milei y Macri en el centro de la discusión

La relación entre Macri y Milei ha atravesado momentos de tensión, aunque ambos han intentado mantener una alianza política. Sin embargo, las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza generan roces constantes, especialmente de cara a las elecciones legislativas de este año.

Martínez interpretó esta situación como una muestra de que Macri no define su postura por principios, sino por intereses. “Presidente Milei, ahí hay un metamensaje. No están a favor del juicio político en esta instancia. Me parece que la tradición calabresa del ex presidente Macri lo ha condenado”, ironizó el diputado.

Desde el PRO, hasta el momento, no respondieron a las declaraciones del legislador. Mientras tanto, el debate sobre el juicio político al presidente sigue ganando protagonismo en la agenda política nacional.

