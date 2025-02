La empresa de Mauricio Novelli se despegó de la polémica $LIBRA: “Nuestra participación fue nula”

Tech Forum, la empresa de Mauricio Novelli, el empresario que se vio involucrado en la presunta estafa de la criptomenda $LIBRA por haber organizado un foro en el cual Javier Milei conoció a Hayden Davis, fundador del activo, emitió un comunicado para despegarse de la operatoria.

“Tech Forum es una sociedad creada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy que tiene como objetos la consultoría en materia de cripto activos y la realización de eventos temáticos para empresas de tecnología. En este sentido, Tech Forum organizó en abril del año pasado un encuentro del que participaron referentes del mundo cripto de renombre mundial como Julian Peh, titular de Kip Protocol. Por su parte, a Hayden Davies, CEO de Kelsier Ventures, lo conocimos en un evento similar celebrado en Denver. Ambos empresarios poseen una muy extensa experiencia en el mundo de las criptomonedas, y decidieron contratar a Tech Forum como firma de consultoría y para proveerles desarrollos conceptuales, asesoramiento comercial y técnico, en base a nuestra extensa trayectoria en el mundo tecnológico y del ecosistema cripto”, comienza el texto.

En ese sentido, relataron cómo fue la operatoria en la que se lanzó el activo financiero. “Kelsier Ventures y Kip Protocol, de quienes somos asesores, lanzaron el viernes pasado la criptomoneda $LIBRA. La intención de sus creadores (conforme consta en su prospecto) consistía en generar una masa de dinero con las ganancias del proyecto para donarle a emprendedores locales que se encuentran obstaculizados de acceder a créditos.”, explicaron.

En un intento de desvincularse de la maniobra, indicaron que la participación de Tech Forum en el manejo de los tokens y el dinero “fue nula”.

“Por este motivo, necesitamos fijar nuestra posición respecto de los acontecimientos, ratificando nuestro accionar público y transparente en aras del desarrollo de Argentina. No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento de $LIBRA, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos, nada sabemos del dinero generado por el token más allá de la información de público conocimiento que brinda la empresa”, indicaron.

Más allá de lo sucedido, consideraron que “se trata de un proyecto muy interesante para la finalidad de financiar a personas y empresas que se encuentran obstaculizadas de obtener crédito, y necesitan acceder a fondos para crecer ellos mismos y hacer crecer al país”.

Por último, en el mensaje, Tech Forum se puso a disposición de la Justicia para esclarecer lo sucedido. “Colaboraremos en cualquier investigación que se desarrolle a fin de aclarar lo que se estime pertinente”, cerraron.

Mauricio Novelli se presenta así mismo en sus redes sociales como un “trader profesional”. Es cofundador de N&W Professional Traders, lugar que definen como “un instituto líder en temas de inversión cripto”. Se trata de una escuela de inversores en la que Milei llegó a dar cursos antes de ingresar en la política. En la denuncia presentada en Estados Unidos por lo sucedido, lo señalan a Novelli como el responsable del vínculo entre la Presidencia y Kip Network.

Minutos antes, el presidente Javier Milei se refirió a la polémica que se desató el viernes con el criptoactivo. “La propia empresa que armó el lanzamiento dice que yo no tengo nada que ver. Estos mercados suelen tener este tipo de comportamientos. El propio Davis dice que yo de criptomonedas no se nada. Por querer dar una mano a los argentinos me comí un cachetazo. No hay ni 5 argentinos que hayan caído en esto. La gran mayoría que compró son chinos o estadounidenses”, dijo durante un diálogo con Jonatan Viale al aire de TN.

En este contexto, el mandatario reflexionó: “La lección más importante es que yo asumí la Presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí”.

En la declaración que dio el Gobierno horas después del tuit de Milei, mediante la Oficina del Presidente (OPRA), precisaron que existió una reunión el 19 de octubre pasado entre Milei y los representantes de KIP Protocol —de la que participó Novelli—, en la que se le comentó la intención de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina, utilizando tecnología blockchain.

