Dólar: el Gobierno ratificó que este será el último año del cepo y deslizó que podría eliminar el "crawling peg"

El presidente Javier Milei negó haber tenido responsabilidad en el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y sostuvo que debe "levantar filtros" y "murallas" para que no sea tan fácil acceder a él y negó haber "promovido" el fondo de inversión sino que, dijo, solo lo "difundió". Además habló sobre economía, inflación, la salida del cepo y el futuro del "crawling peg".

Si bien no es la primera vez que habla sobre el fin del cepo cambiario, esta noche volvió a poner una fecha. "El 31 de diciembre de 2025 no va a haber más cepo", definió y adelantó que "en algún momento de este año se va a levantar".

"Eso va a depender del acuerdo con el FMI y como esté estructurados los desembolsos", completo. Cabe destacar el nuevo acuerdo con el FMI está en sus instancias finales, este lunes el ministro de Economía Luis Caputo ratificó que están definiendo el monto del desembolso y que es escándalo con la cripto no interfiere con las charlas en Washington.

En cuanto a la macro, el Presidente explicó que "cuando se mira la inflación en dólares, es decir cuando le limpiás el efecto del "crawling peg", Argentina tiene deflación". El último dato mayorista fue 0,8% y crawling peg estaba al 2%, recordó.

En ese sentido, esperanzado aseguró que "tarde o temprano la inflación va a colapsar a 1,5%". "Ahí podríamos eliminar el crwaling peg", adelantó.

Hace dos semanss, comenzó una nueva fase en el plan económico de Milei, con la implementación del "crawling" peg al 1% mensual, reduciendo la suba del dólar oficial desde el 2% previo.

El 13 de diciembre de 2023, apenas tres días después de asumir la presidencia, el Banco Central (BCRA) anunció la devaluación y el esquema cambiario vigente, estableciendo un "crawling peg" del 2% mensual sin una fecha de finalización. Desde febrero, este régimen entra en una nueva etapa.

El objetivo del "crawling peg" al 1% es reducir la inflación en los próximos meses. Si esta tendencia se mantiene en torno al 1% durante dos o tres meses consecutivos, Javier Milei planea eliminar el "crawling peg" y pasar a una flotación controlada, es decir que intervendrá ante saltos importantes en el tipo de cambio.

Al observar el dólar futuro, se puede ver que la brecha entre el "crawling peg" y los contratos de dólar se amplía gradualmente: 0,86% en marzo, 1,5% en abril, 1,98% en mayo y 2,6% en junio. Estas diferencias, aunque no significativas, reflejan la relación con las tasas de interés, que se mantienen por encima del 1% mensual.

Hacia adelante, la mirada va a estar puesta en las elecciones legislativas, ya que el mercado estima una flexibilización total de las restricciones cambiarias luego de ese evento.

Javier Milei rompió el silencio en el caso $LIBRA y dijo que los que invirtieron sabían los riesgos

El presidente Javier Milei realizó su primer descargo, luego del escándalo que generó la promoción que realizó de la criptomoneda $LIBRA, que perdió estrepitosamente su valor en tiempo récord y perjudicó a inversores. "Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo, pero reconoció: "Me comí un cachetazo".

“Yo no tengo nada que ocultar, no dije nada malo”, enfatizó al inicio de su explicación. Sobre las personas afectadas por el desplome de la cripto aseguró que "es falso que sean 44.000 personas. En el peor de los casos son 5.000 personas. Las chances de que haya argentinos es remota. Son personas hiper especializadas en este tipo de eventos", sostuvo.

En esa línea aseguró que "todos los que entraron, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Sabían muy bien lo que era el riesgo. No es que no saben de qué se trataba". El riesgo, según dijo, es "como el que juega a la ruleta rusa y le sale la bala" y recalcó que se trata de "un problema entre privados, el Estado no juega ningún rol".

Al hacer un repaso del caso, el mandatario dijo que lo que hizo fue "darle difusión" a una herramienta para fondear proyectos de emprendedores digitales. "Una vez que publico el tuit empiezan a aparecer personajes que decían que me habían hackeado la cuenta. Yo no hice nada malo. Difundí una herramienta para financiar emprendedores. En ese contexto, alguien dice que me hackearon la cuenta y, como era mentira, ¿Qué hice? Fijé el tuit para demostrar que fui yo. Ante eso, y por los comentarios negativos que aparecieron, lo que hice fue quitar el tuit".

Sobre su relación con Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA, dijo que lo conoció en un evento de tecnología. "Allí conocí a un montón de personas y me acercó la propuesta de armar una estructura para que financie a emprendedores, que por una cuestión de informalidad o que no existe el mercado de capitales, no tienen acceso al crédito. Nosotros estamos muy comprometidos en impulsar ese tipo de proyectos. La herramienta me pareció interesante", reconoció.

"¿Si Davis es un estafador? Quien va a definir esto va a ser la Justicia. Yo no soy un experto. Mi especialización es crecimiento económico, con o sin dinero", señaló el jefe de Estado. Luego remarcó que hizo un pedido a la Oficina Anticorrupción para que investigue si incurrió en un delito.

