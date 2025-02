Las reacciones de la política luego de las primeras declaraciones de Javier Milei sobre $LIBRA

El presidente Javier Milei habló durante la noche del lunes sobre la polémica con la criptomoneda $LIBRA en la que quedó involucrado. En sus declaraciones, el mandatario buscó despegarse de cualquier tipo de ilícito. La respuesta del arco político no se hizo esperar: Milei recibió el apoyo de los referentes de su partido, mientras que la oposición cuestionó su accionar.

Sobre lo sucedido el viernes por la noche, el jefe de Estado aseguró: “Yo obré de buena fe. Pero tengo que aprender. La lección más importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí”, durante una entrevista con Jonatan Viale al aire de TN.

En consecuencia, los referentes del oficialismo comenzaron a hacer eco de las declaraciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por ejemplo, tuiteó: “Adelante, presidente: La Libertad Avanza con la fuerza de la convicción”.

El titular de la cartera de Economía, Luis “Toto” Caputo, se refirió al respecto en una entrevista con Eduardo Feinmann al aire de A24, en la que aclaró que “no hay fondos públicos de por medio”. “Fue una acción que realizó el Presidente desde su cuenta personal, no hay fondos públicos de por medio. No hay ninguna duda, nadie lo cree, ni los que piden juicio político creen que haya existido dolo, ni delito ni corrupción. Esto es clave. No hay nadie que crea esto. Yo hace un año y medio que trabajo con el presidente, pongo las manos en el fuego y voy a la guerra con él”, especificó.

Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, se sumó a los mensajes de apoyo hacia el mandatario al decir: “Repondió a todo y dejó en claro lo sucedido. Los argentinos de bien ya saben quién es honesto y quienes mienten y especulan”.

Por su parte, el presidente provisional del Senado de la Nación, Bartolomé Abdala, se refirió a Milei como “el mejor presidente de la historia”, puesto que señaló que “habló con la verdad y la sinceridad de siempre”, así como también “dejó en claro que no hubo ninguna maniobra especulativa o delito”.

El diputado nacional José Luis Espert, por su parte, escribió: “El Presidente Milei no se esconde y se debe a los argentinos, está comprometido con cada uno de nosotros. Apoyamos con firmeza el rumbo de la transformación que lidera, defendiendo las ideas de la libertad para una Argentina cada vez más próspera”.

En esa línea, se expresó la legisladora libertaria Lilia Lemoine, quien destacó: “Siete pedidos de juicio político... al presidente que corta curros y desarma tongos. ¡Y lo piden los mayores estafadores de la historia!”.

“Tenemos un presidente que da la cara y dice la verdad, en todo momento y lugar. Siempre. Y las piedras que le tiran las usa para reconstruir el país que nos dejaron detonado. Están desesperados por voltearlo porque saben que la cosa funciona y ellos no vuelven más”, escribió el diputado Damián Arabia en su cuenta de X.

Más allá del apoyo que recibió por aparte de los funcionarios y políticos afines, Milei fue blanco de las críticas de la oposición. El diputado nacional Leandro Santoro planteó con sarcasmo: “¿Qué parte no se entiende que para ayudar al desarrollo del país y apoyar a las pymes hay que comprar una cripto que tiene la previsibilidad de una apuesta en un casino?”.

Por parte de la oposición radical, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, Martín Lousteau, informó durante la entrevista que, junto a otros senadores, presentaron un proyecto para conformar una Comisión Especial Investigadora en un intento de esclarecer la polémica en la que quedó involucrado Milei y su entorno.

Mientras tanto, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, realizó un gran descargo sobre lo sucedido y cuestionó los dichos de Milei en los que se presenta como un mero ‘difusor’ del proyecto. “Solo usted y los insiders con información privilegiada disponían del enlace de compra del token, lo que queda demostrado por la sincronía de su publicación con las operaciones especulativas de las billeteras sospechosas que ganaron”, mencionó.

“Usted, Presidente, no es un influencer; junto a su equipo no pueden desconocer las consecuencias que sus acciones y manifestaciones pueden tener, sobre todo sabiendo que podía estar vendiendo pescado podrido -como lo manifestó en la entrevista- con la promoción de un activo financiero tan volátil”, expresó y agregó: “Hay mucho por explicar, Presidente”.

Margarita Stolbizer, por otro lado, afirmó que “el problema es que es Presidente, o sea que debe estar en control, ser precavido y, sobre todo, honesto. Hay que investigar a fondo, y ya que estamos: que alguien le saque el teléfono”.

Con información de www.infobae.com