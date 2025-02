Milei intenta superar la peor crisis y reconoció por primera vez fallas en su sistema de toma de decisiones

Con más de cien denuncias penales en la Justicia local y una proliferación de pedidos de juicio político en el Parlamento, una presentación en los tribunales de Pennsylvania y su entorno más cercano abocado casi a tiempo completo al tema, Javier Milei buscó anoche defenderse por primera vez públicamente por haber promocionado la fallida criptomoneda $LIBRA y el presidente intentará ahora sortear la peor crisis del gobierno, en vísperas de una semana clave en el Senado para uno de los proyectos de mayor interés del Ejecutivo: la aprobación del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema.

Milei utilizó ayer, en la entrevista con TN, un argumento similar al que usó en el 2021 Alberto Fernández para defenderse de la filtración del festejo de cumpleaños de su pareja en Olivos, en plena pandemia. “Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el Presidente”, resaltó en su momento el ex mandatario, afectado por las consecuencias de una fiesta que fue bisagra para su gestión. Anoche, el jefe de Estado aseguró que actuó “de buena fe”, comparó la operatoria con criptomonedas del viernes con “alguien que va, juega a la ruleta rusa y le tocó la bala”, y dijo que desde que asumió la Presidencia siguió “siendo el de siempre”: “Es la lección más importante, cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre”, ensayó.

“Ciudadanos comunes”, repitió Milei en alusión a él y a su hermana Karina, que en su momento vinculó al jefe de Estado con Mauricio Novelli, socio de Manuel Terrones Godoy en Tech Forum, la empresa que en octubre pasado organizó un encuentro con referentes del mundo cripto y que le acercó al presidente a Hayden Davies, CEO de Kelsier Ventures, que junto a Kip Protocol lanzó el viernes la fallida criptomoneda promocionada por el mandatario.

Anoche, un rato después del reportaje grabado con TN, Tech Forum emitió un comunicado para aclarar su participación en la presunta estafa: “Nuestra participación fue nula”, remarcaron. Asesorado legalmente por Daniel Rubinovich, Novelli trabajó desde el domingo la respuesta junto a especialistas en medios, a la espera de la primera aparición pública del presidente. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que durante esas horas, el hombre mantuvo alguna comunicación con la secretaria General de la Presidencia. Confiaron, además, en que Milei y su hermana eran los dos nexos con él.

Santiago Caputo, el tercer integrante del “triángulo de hierro”, entró en escena cuando la crisis ya estaba desatada. Ayer le dedicó buena parte del día. El domingo había almorzado en Olivos con el presidente. En el Gobierno son conscientes de que se trata de una situación auto infligida que no figuraba en los planes, y que, más allá del costo interno, ocupó la primera plana de los principales medios del mundo, e impactó de lleno en la figura presidencial, justo en la previa del viaje por los Estados Unidos. “Es la primera crisis, internamente tendrá costo. Se puede reconfigurar adentro el esquema de relacionamientos y los filtros”, adelantó a primera hora del lunes un colaborador oficialista.

En efecto, Milei reconoció este lunes la fragilidad de parte de su sistema de toma de decisiones, mucho más incómodo que en otras entrevistas. “Me comí un cachetazo, cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí. Hay que buscar la forma para que cuando las cosas lleguen a mí, ya estén resueltas”.

Más allá de las posibles implicancias judiciales, admitió por primera vez, en ese sentido, fallas en su modelo de administración de gestión. Peor aún: en el corazón de ese sistema. La semana pasada, cuando habló de una posible reforma previsional en vísperas de una discusión clave en el Congreso, el presidente llamó a Sandra Pettovello y le pidió que eche a Mariano de los Heros, el ahora ex titular de la ANSES. “Es un gobierno para hablar poco, escuchar mucho y firmar nada”, describió entonces un funcionario de Casa Rosada al tanto de la movida.

Este lunes, Milei subrayó que él solo tiene relación con los ministros y que son ellos los que definen la gestión y la suerte de sus subordinados.

El gobierno navega ahora en un mar desconocido. Según un relevamiento de la consultora Ad hoc, el presidente tuvo “más de 3,5 millones de publicaciones a nivel global” en las últimas 72 horas, y de ellas, 2,5 millones solo en la Argentina. El doble que el escándalo de Alberto Fernández de agosto del año pasado, cuando fue denunciado por violencia de género. “Récord de negatividad en la imagen digital del presidente”. Según Enter Comunicación, que también analiza la conversación digital, entre la audiencia libertaria hubo un 40% de apoyo incondicional, pero también un 31% de desconcierto y hasta un 19% de “enojo con su entorno”.

“No queremos estar encerrados semanas en este tema”, explicaron anoche desde el entorno presidencial. Según los estudios focales que desde La Libertad Avanza se encargan a diario para definir parte de la estrategia comunicacional, el tema no habría tenido por el momento ninguna implicancia en el electorado. Aunque son conscientes de que necesitan con urgencia dar vuelta la agenda.

“Esto es como todo: por goteo. Lo que pasa que hay gotas y baldazos, y esto fue un baldazo. Y por primera vez no tuvieron a quién echarle la culpa”, opinó ayer un reconocido consultor.

Para colmo, la fallida promoción del jefe de Estado de la criptomoneda $LIBRA no dejó solo en evidencia la poca consistencia de parte del sistema de relacionamiento presidencial, si no que tuvo lugar justo en la previa del sprint final de una negociación más que sensible para el gobierno.

“Es una moneda en el aire”, describió en estas horas un operador que conoce los entretelones de las tratativas del Ejecutivo con la oposición peronista por la suspensión de las PASO y, en especial, por el pliego de los jueces propuestos para la Corte Suprema, con particular hincapié en el de Lijo, que ya tiene dictamen de mayoría en la Cámara alta. “Va a depender del quórum, de las primarias, de las criptomonedas...”, sentenció el mismo operador.

Ayer, desde Casa Rosada aseguraron que, además de la estrategia de comunicación por el tema $LIBRA, el consultor Caputo había dedicado parte del día a esa negociación parlamentaria. En el gobierno reina la incertidumbre. Fuentes oficiales resaltaron que esperan un gesto de los senadores, y en particular de los gobernadores, que ya se comprometieron a acompañar el pliego del juez. Es una incógnita la instrucción que finalmente bajará Cristina Kirchner, a la que el presidente acusó ayer de “delincuente” y “chorra”, a pesar de que, subterráneamente, hay vasos comunicantes. “Depende de ella”, se sinceraron ayer fuentes de gobierno.

En el caso de la suspensión de las PASO, hay consenso en la oposición dialoguista y en sectores del PJ para acompañar el proyecto del gobierno. Hay mucho menos optimismo en el caso del proyecto de Ficha Limpia. No es, de todos modos, el tema más prioritario para la Casa Rosada.

Sí es un rubro que, públicamente, desde el PRO buscaron hacer bandera en los últimos meses. Ayer, en la reunión del PRO bonaerense, hubo apoyos mayoritarios a la moción de suspender las primarias, se analizó el escenario provincial a la espera de lo que decida Axel Kicillof y se discutió un posible acuerdo con LLA. Con un sector liderado por Silvia Lospennato y Soledad Martínez, la intendenta más identificada con Jorge Macri, más proclives a mantener una identidad propia, y otro grupo, encabezado por Diego Santilli, Guillermo Montenegro y Ramón Lanús, mucho más volcado a sellar sí o sí una alianza con el gobierno. “Un mal acuerdo es mejor que ningún acuerdo”, dijo Santilli, el segundo dirigente del PRO en defender al presidente durante el fin de semana detrás de Montenegro, más allá de que uno de sus hijos fue víctima de la fallida criptomoneda.

Ese eje bonaerense está decidido a avanzar en un acuerdo con Milei, más allá de la opinión de Mauricio y de Jorge Macri. El domingo, en un comunicado oficial, referido a $LIBRA, el PRO subrayó: “Lo que pasó es grave, no solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”.

* Para www.infobae.com