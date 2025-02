Detuvieron a exentrenador de una medallista olímpica acusado de abuso sexual

Leandro Luis Tulia, entrenador de vela en el Yacht Club de Olivos, ha sido acusado de abusar de cuatro mujeres, entre ellas, la medallista olímpica Eugenia Bosco. Tulia fue detenido por personal de DDI de la Provincia de Buenos Aires en su domicilio de Vicente López.

Tulia, de 53 años, fue arrestado tras la denuncia de una mujer identificada como Carolina, quien el 4 de noviembre del año pasado se presentó ante la Justicia por hechos que ocurrieron entre los años 2010 y 2013.

Carolina relató que, durante su infancia, practicaba vela en el mencionado club de Olivos y que Tulia, su entrenador, dormía en el predio y viajaba con los atletas a las competencias. En esas salidas, que solían durar entre 15 y 20 días, él pedía que no hubiera padres como acompañantes.

En su relato, Carolina afirmó que Tulia "le pedía que se quedara en su habitación y le decía que le realizaría masajes para que no estuviera tensionada, acariciando sus piernas y tocando sus partes íntimas".

Después de recibir otras tres denuncias similares contra Tulia, la Justicia determinó que todas las mujeres lo acusaron de tocamientos no consentidos, aprovechándose de su posición de autoridad como entrenador mientras estaba a cargo de las menores.

Bosco, por su parte, explicó que recordó haber sido abusada hace cinco años, cuando veía el documental Atleta A, que aborda las denuncias de abusos de gimnastas estadounidenses. "No podía creer lo que veía, y lloraba. Se me desbloqueó el recuerdo. Y pensaba: ‘Esto me pasó a mí’."

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 agregó: "Sucedió cuando era muy chica, navegando en Optimist. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 ó 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando y con gente acompañándome".

