En medio de la polémica por las cuotas impagables de los "315 lotes", Viotti largó el programa electoralista "Construir Hogar"

Quienes salieron adjudicados de los "315 lotes" dicen que no pueden pagar, que las cuotas son carísimas y que tiene miedo de perder todo. En ese contexto, Viotti sacó el programa "Construir Hogar", una ayuda electoralista en medio de la campaña. "Construir Hogar" no es ninguna solución y no es más que un parche en una gestión que no le da a la gente ningún tipo de soluciones. El déficit habitacional en Rafaela es muy grande y no se soluciona con este tipo de programas. Para que se solucione este verdadero flagelo que es la falta de viviendas en la ciudad y la imposibilidad de llegar a la casa propia, se debe arbitrar otros mecanismos y por sobre todo trabajar en serio y pensando en la gente, no en la campaña electoral.

PARTE DE PRENSA

Este miércoles, el intendente Leonardo Viotti presentó el programa "Construir Hogar", una nueva línea de financiamiento destinada a la adquisición de materiales para la construcción de módulos habitacionales que se ofrece a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).

Este programa está dirigido a aquellas personas que poseen un terreno pero que, por distintas razones, no han podido avanzar con la construcción o necesitan un incentivo para dar inicio a la misma.

"Este es un proyecto, una idea que empezamos a trabajar hace un tiempo, cuando empezamos en la gestión. Nosotros teníamos la idea de generar una herramienta como la que hoy estamos presentando. Se trata de un pequeño módulo habitacional básico que le permita a la familia dejar de alquilar y meterse en algo propio", señaló el mandatario local durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón Verde del edificio municipal.

Además, explicó que "el Instituto Municipal de la Vivienda hace el esfuerzo de poner estos primeros fondos para arrancar la rueda pero la idea es que la rueda luego marche por sí sola y que los fondos que vuelva y alimenten las posibilidades de que nuevos beneficiarios accedan".

Cabe aclarar que estos fondos solo podrán utilizarse para la adquisición de materiales, en tanto que cada vecino deberá resolver la parte de la mano de obra.

"El financiamiento total es de 8.500.000 pesos para 3 prototipos diferentes porque los pensamos en base al terreno que se tenga disponible y la necesidad. El primer sorteo está previsto para el 31 de marzo", agregó Leonardo Viotti.

Acompañaron al Intendente en la conferencia de prensa, el conductor ejecutivo del IMV, Pierluiggi Chiatti; el presidente de directorio del IMV, Liam Condrac; y el secretario de directorio del IMV, Sebastián Beccaría.

Financiación accesible y transparente

El financiamiento se otorga con devolución en 48 cuotas, calculadas según valores en UVIs al momento de la entrega de los materiales.

La actualización de las cuotas será trimestral, en la semana previa al inicio de cada trimestre. Según los valores actuales, las cuotas rondarían entre $190.000 y $200.000.

Sistema de adjudicación

La selección de beneficiarios se realizará mediante un sistema de sorteos. Quienes no resulten favorecidos en una primera instancia, continuarán participando en futuros sorteos sin necesidad de reinscribirse, en un sistema acumulativo similar al utilizado en los créditos Nido.

Requisitos de acceso

Los interesados en acceder a este programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: Completar el formulario de inscripción, ser mayor de 18 años, acreditar residencia en Rafaela por un período ininterrumpido de 10 años, contar con ingresos familiares de entre 2 y 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (entre $584.892 y $1.754.676 a febrero de 2025), presentar garantías solidarias según los requisitos del IMV, poseer un lote propio o contar con un lugar donde construir. En caso de lotes del IMV o DPVyU, se deberá estar al día con el pago de las cuotas y contar con al menos 12 cuotas abonadas, no poseer otro inmueble a su nombre, salvo el destinado a la construcción de la vivienda.

Inscripción

Para participar, los interesados deben completar la declaración jurada de inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.gle/e8bwYWLfpCb5FFGt6

Proceso de construcción

La mano de obra y los honorarios profesionales por la dirección de obra correrán por cuenta de los beneficiarios.

El IMV proporcionará los planos del prototipo y el plano municipal correspondiente.

Los beneficiarios podrán seleccionar un profesional del listado establecido en el convenio con el Colegio de Arquitectos, accediendo a descuentos en la presentación del proyecto y en los aportes profesionales.

Opciones de prototipos habitacionales

Los beneficiarios podrán optar por diferentes diseños de módulos habitacionales, todos ellos con posibilidad de ampliación y con las siguientes especificaciones:

Prototipo 1: Diseño funcional y versátil.

Prototipo 2: División de espacios para mayor privacidad.

Prototipo 3: Mayor espacialidad interior.

Entrega de materiales

La entrega de materiales se realizará en cuatro etapas:

Cimientos de hormigón, mampostería de cimientos, capas aisladoras, 50% de muros de ladrillos huecos, contrapiso y cloacas.

Muros de ladrillos huecos, encadenado, cubierta de chapa, carpeta de nivelación e instalaciones de agua y gas.

Aberturas, zinguería, artefactos sanitarios, revoques y pisos.

Pozo absorbente, cámara de inspección e instalación eléctrica.

Con este programa, el IMV reafirma su compromiso con el acceso a la vivienda, ofreciendo una solución para aquellas familias que necesitan avanzar con la construcción de su hogar.