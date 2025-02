Abrumado por las críticas y en medio de una crisis interna, Viotti intenta calmar a los propietarios de los "315 lotes"

El gobierno municipal, a través del Intendente Leonardo Viotti, mantuvo una reunión con el directorio del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), luego de que los vecinos adjudicatarios al Programa 315 lotes se expresaran por el incremento de las cuotas en los últimos tres meses.

Viotti se puso al frente de las conversaciones con los directores del IMV, convocándolos para analizar posibles medidas ante este incremento. Si bien esta fue la primera reunión en torno a este tema, el mandatario local destacó la importancia de generar soluciones que ayuden a mitigar el impacto de este ajuste económico en los vecinos.

Viotti tiene temor a que este tema se politice y va a tratar de encontrar algún tipo de solución, su gobierno atraviesa por un delicado momento en el que muchos de sus funcionarios se encuentran distanciados y algunos ni siquiera se hablan. El gobierno de Viotti está en medio de una crisis interna y la falta de dialogo y poca influencia de Germán Bottero es uno de los grandes errores de esta gestión. Bottero tiene un enfrentamiento concreto con el hermano del intendente, persona esta de mucha influencia en las decisiones que se toman, algunos hasta le adjudican ser en los hechos el "intendente en las sombras". Esto ocasiona muchas discusiones internas y hay funcionarios que no quieren hablar todo con Iván. Lo que antes era en off, cada día se hace más público y seguramente en las próximas semanas el intendente "real" tendrá que hacer algo o se puede enfrentar a renuncias no deseadas.

La crisis con Alejandra Sagardoy, a quien no se le permitió renovar su banca en el Concejo Municipal es otro de los factores de roces por estos días.





La forma de gobernador del intendente es muy particular, y las decisiones hoy se toman en un grupo muy reducido, casi podríamos decir que él y su hermano Iván son los que "manejan" la ciudad.

Sabemos que Iván Viotti en los últimos días se encargó de "conversar" con periodistas y dueños de medios para procurar apaciguar las críticas que los medios independientes tiene con el gobierno municipal y las que comienzan a generarse desde los medios "amigos", es decir los que reciben pauta oficial para acallar voces.

Hoy el delito es uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad, y Viotti literalmente lo niega, hace oídos sordos a los reclamos de la gente y no se implementan políticas en la Municipalidad para colaborar con la policía o bien reclamar con vehemencia ante la provincia. En Rafaela el delito creció en forma exponencial pese a los números que intentan difundir desde el municipio y desde la provincia, la realidad de la calle es otra y más allá de las mentiras, la gente lo percibe y se queja.

Por ello, Viotti decidió encarar personalmente el problema que atraviesan los propietarios de los "315 lotes", sabe que puede ser la chispa que desate una explosión muy perjudicial para su gobierno de cara a las elecciones para renovar el Concejo Municipal, el gran temor de Viotti es perder la mayoría que hoy tiene en el Concejo y que se le vuelva imposible gobernar. Seguramente encontrará una solución a los reclamos de los titulares de los "315 lotes", sabe que no son tiempos para más críticas.

El intendente debería reflexionar y "parar la pelota", sería bueno que escuche a su mentor, Germán Bottero es una persona con mucha experiencia y con capacidad, no se puede dar el lujo de dejarse llevar por chismes de conventillo y entender que es el intendente de Rafaela.