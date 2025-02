Jimena Barón cuestionó a Javier Milei por sus ataques a las artistas: "Debería estar ocupado con otras cosas"

Jimena Barón se sumó a la polémica sobre la guerra entre Javier Milei y las artistas argentinas, expresando su preocupación por el trato que el presidente ha tenido con figuras como Lali Espósito y María Becerra, En un móvil con LAM, la cantante y actriz fue consultada sobre su opinión respecto a las críticas del presidente hacía las artistas,

Qué dijo Jimena Barón sobre Javier Milei

“Se puede un montón opinar, lo bueno es que tenes redes y se escucha más fácil lo que se dice”, comentó Jimena, destacando la importancia de las plataformas digitales para dar visibilidad a distintas posturas y generar debates públicos.

Sin embargo, Barón se mostró preocupada por el tono de las críticas dirigidas a sus colegas: “No me gusta nada lo que veo. Me parece que particularmente con Lali y María hay un ensañamiento que no me gusta para nada. Creo que el presidente de Argentina debería estar ocupado con otras cosas, en vez de dedicar historias y agresiones contra compañeras que no se lo merecen”.

La cantante también hizo hincapié en la importancia del respeto en el debate público: “Más allá de estar de acuerdo políticamente, tiene que haber una cuestión de respeto. Una cosa es que yo esté boludeando en Instagram, pero el presidente…”.

El cruce entre Milei y las figuras del espectáculo no es un hecho aislado. En el último tiempo, el presidente ha utilizado sus redes para ofender a las artistas que dieron un discursos adverso a sus premisas de gobierno, generaron una marcada división dentro de la opinión de la Nación. Mientras algunos respaldan su estilo confrontativo, otros consideran que un mandatario debería priorizar otras cuestiones en su gestión que interrumpir o responder a las expresiones de las figuras argentinas.

Estas declaraciones de Jimena Barón se suman a una creciente ola de reclamos que distintos sectores del espectáculo han dirigido a Javier Milei, quien ha apuntado tajantemente contra referentes de la cultura que no estén a favor de su ideología.

Fuente: caras.perfil.com