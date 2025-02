El inesperado agradecimiento de Donald Trump a Claudia Sheinbaum: "Es una mujer maravillosa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, a la que definió como "una mujer maravillosa", y anunció que destinará u$s100 millones de dólares a replicar su idea de una campaña de concientización sobre "lo malas que son las drogas".



Durante su participación de este miércoles en la cumbre de FII Priority en Miami, el republicano dio detalles de la conversación telefónica que mantuvo con Sheinbaum el 3 de febrero pasado. "He estado hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa en realidad", aseguró.

Trump contó que estaban conversando sobre la seguridad en la frontera cuando la presidenta "dijo algo que realmente me atrapó". "Le dije: '¿Su nación no es una gran tomadora de drogas?', y me dijo: 'No somos consumidores'. Y dije: 'Consumidor, qué palabra interesante. ¿Y por qué es eso?'", relató.

La mandataria le respondió que, además de tener una sociedad con "valores familiares muy fuertes", su gobierno hace muchas campañas de concientización. "Yo dije: 'Guau, ¿quieres decir que haces publicidad sobre lo malas que son las drogas?'. 'Sí, gastamos mucho dinero en publicidad'. Increíble", se sorprendió Trump.

"Esa fue una muy buena conversación, porque vamos a gastar cientos de millones de dólares publicitando lo malas que son las drogas para que los niños no las usen: que se comen tu cerebro, te destruyen tus dientes, tu piel, todo. Y le agradezco por eso", destacó el republicano.

"Hago tantas llamadas y nunca aprendo nada de nadie, lo sé todo. Y hablo con esta mujer y tan pronto como lo dijo, le dije: 'Exacto, qué gran idea'. Vamos a empezar con u$s100 millones y luego otros u$s100 millones. Ella realmente me dio algo. Así que a la presidenta de México, muchas gracias", concluyó.

