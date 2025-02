Mon Laferte y un relato desgarrador: "Fui violada cuando tenía 7 años"

La canttante Mon Laferte recibió los cuestionamientos de la comunicad artística de Chile, cuando extendieron su muestra de pinturas llamada Te amo, Mon Laferte Visual, que presentó recientemente en el país vecino y México. Reveló que fue violada cuando tenía 7 años. La muestra se puede ver en el Parque Cultural de Valparaíso.



La artista decidió responder a quienes cuestionaron su trabajo y hablaron de favoritismo en su caso. Publicó una carta en formato audiovisual en su cuenta de Instagram. "¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser mas creativa, arreglártelas y a no pedir permiso. ¿Se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta”, empezó.

Con la voz en off sobre las imágenes de su obra confesó: "“Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico. Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi manager; él se quedaba con la mitad de la plata. Durante ese tiempo canté en la calle, en bares, en las micros, en circos. A los 17 vivía sola con mi abuela, me tocó cuidarla después de un derrame cerebral que la dejó postrada, yo en las noches salía a cantar y con eso compraba pañales pa’ ella y a veces uno que otro vestido de la ropa usada pa’ cantar, aprendí a hacer maravillas cosiendo a mano”.

