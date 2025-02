El BCRA flexibiliza las condiciones para acceder a los créditos en dólares

El Banco Central (BCRA) flexibilizó las condiciones para acceder al crédito en dólares. A partir de ahora ya no solo van a poder tomarlo aquellos exportadores que generen ingreso de divisas al país, sino que también las entidades financieras podrán brindar fondos a otros agentes de la economía.

La condición es que los bancos consigan financiamiento proveniente de Obligaciones Negociables (ON) o líneas de créditos del exterior. Por el contrario, las divisas no podrán salir de los depósitos de la gente.

Desde el BCRA remarcaron que "el objetivo de la norma es flexibilizar el crédito en moneda extranjera siempre dentro del marco macro prudencial que establecen las normas de Basilea" y acotaron que "la decisión se toma en un contexto de expansión del crédito y de desarrollo del mercado de capitales".

Sin embargo, aclararon que "sigue vigente la restricción establecida por el artículo 23 del Decreto 905/2002 por el cual las entidades financieras sólo pueden prestar los depósitos en dólares de los clientes a las empresas que tengan flujo de fondos en moneda extranjera provenientes de directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior".

Ante la consulta de Ámbito, Guido Zack, Director de Economía de Fundar, explicó que con esta medida el Central permite que "empresas que hasta ahora no tenían acceso a los préstamos en dólares, sí pueden acceder". En cuanto a los riesgos potenciales, advirtió que esto puede generar un descalce ya que que "una empresa que no genera divisas y pide un préstamo en moneda extranjera, frente a una devaluación no va a poder pagar".

El economista sostuvo que, pese a que la decisión tiene cierto cuidado en términos macro prudenciales, existe el riesgo de que estos créditos se difundan lo suficiente como para generar un problema financiero, dado que las reservas netas son negativas. "Eso en lugar de ir eventualmente contra el depósito va a ir contra el capital del banco. Si la devaluación, las cantidades prestadas y el banco son lo suficientemente grandes, puede existir una inestabilidad fuerte en el sistema financiero en su conjunto", alertó.

El crédito en dólares crece fuerte

En enero los créditos en dólares tuvieron un aumento mensual del 17,8%, a la vez que en términos anuales pegaron un salto de 233,5%. El stock de este tipo de préstamos es de u$s12.743 millones. Los préstamos comerciales fueron la línea que impulsó este crecimiento en el inicio de 2025; desde First Capital Group resaltaron que los empresarios optaron por el financiamiento en moneda extranjera en lugar de aquel en pesos, en un contexto de apreciación cambiaria y tasas en moneda local positivas en términos reales.

En paralelo, el gasto en dólares con tarjeta marcó un récord desde 2002, debido al turismo en el extranjero y la adecuación del tipo de cambio para la cancelación de los saldos con tarjetas.

Fuente: Ámbito