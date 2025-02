Santiago Maratea anunció su incorporación a un popular equipo del ascenso

Santi Maratea sumará un nuevo capítulo en su historia con el fútbol, luego de la recordada colecta para Independiente y su incursión como colaborador y futbolista amateur en el Fútbol Club Ezeiza.

Este jueves Maratea usó su cuenta de Instagram para anunciar su llegada al Club Atlético Colegiales, cuadro tradicional del ascenso metropolitano que logró en 2024 un histórico ascenso a la Primera Nacional, volviendo a la segunda división de Argentina tras casi 70 años.

Si bien el arribo de Maratea al Tricolor de Munro pareciera estar vinculado a una acción de marketing, el propio influencer ya avisó que se entrenará con la reserva buscando ganarse un lugar en el primer equipo.

Santi Maratea: "Un proyecto con la seriedad que tiene el club"

"Le quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad. A partir de mañana voy a arrancar a entrenar con reserva. Estoy muy conecto de comenzar con este proyecto que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene el club. La idea no es que me metan de la nada a jugar en primera, ni mucho menos, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad", asegura Maratea en su video de presentación, mismo que publicó en conjunto al Club Colegiales en Instagram.



Maratea avisa que también ayudará al club en "cualquier otra cosa que pueda" aunque dejó en claro que "No voy a hacer una colecta igual, no se asusten, no es el fin de todo esto".

Maratea, su colaboración con Independiente y el fútbol amateur

Santiago Maratea lleva un buen tiempo gozando enorme popularidad en redes sociales, sin embargo el mundo del fútbol posó toda su atención en él tras su colaboración con Independiente.

Entre abril y octubre de 2023 Maratea, conocido por acciones similares en redes sociales, fue la cara de una colecta para ayudar a sanear la economía de Independiente.

El Rojo, en plena crisis institucional, abrazó la iniciativa e incluso la presentó en las instalaciones del club con un acto oficial.

La iniciativa generó todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos, e incluso hubo investigaciones judiciales por los movimientos de dinero.

Finalmente el fideicomiso generado para la acción se terminó cerrando tal cual lo previsto y se juntó un monto superior a los tres millones de dólares, mismos que Independiente utilizó para pagar deudas y levantar inhibiciones.

Futbolista amateur

Ese mismo año Maratea se mantuvo ligado al fútbol en el Fútbol Club Ezeiza, club amateur con el que Santiago jugó la Liga Metropolitana de San Vicente.

Maratea se desenvolvió como futbolista y también como colaborador del club que terminó recibiendo la invitación de AFA para participar del flamante Torneo Promocional Amateur, campeonato que reemplaza a la vieja Primera D tras la fusión de esta con la C.

Como el Promocional Amateur es para menores de 25 años, Maratea se quedó con las ganas de disputar algún partido dentro de los Torneos Superiores de AFA, y terminó dejando el club por motivos personales.

¿Tendrá revancha en Colegiales?

Fuente: 442