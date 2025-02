La voz del presidente

En Argentina, la democracia fue sufriendo una metamorfosis hacia la mediocridad desde la palabra y los hechos. Luego vino la exacerbación del lenguaje con el kirchnerismo y, después de aciertos como el saneamiento de la CSJN y un período de bonanza económica con inflaciones similares al mundo y crecimientos asiáticos, el ministro de Economía de entonces, Roberto Lavagna, denunció corrupción y se fue. Quizás cerró la puerta a un estilo, modales y prácticas políticas que quedaron en el pasado.

Tal proceso llevó a Javier Milei, un economista devenido en panelista de TV, principalmente agresivo, a convertirse en Presidente. La sociedad se hartó y harta lo votó, pensando tal vez en ponerle para siempre un límite a los políticos “tradicionales” que sólo llegaban al poder –en general- para servirse, enriquecerse, salvarse. Lo que una parte importante de la sociedad no intuyó es que el límite impuesto no la alejaba de sus padeceres, dado que quienes llegaron al poder también querían salvarse.

Desde el viernes pasado Milei ya no será el mismo. Ignora esta cronista si la sociedad tampoco será la misma.

¿Querrán los argentinos virar hacia la normalidad? El gobierno ¿podrá puertas adentro, sortear con éxito la magnitud de la crisis autoprovocada?

El gobierno creyó inicialmente –subestimando a la sociedad- que todo pasaría rápido porque es un tema que la gente no entiende. La consultora Zuban Córdoba trabajó el tema y el primer dato revelador es que el 87.9% de los encuestados afirman saber, conocer, y estar altamente informados. Y 6 de cada 10 creen que se trató de una estafa.

Es muy probable –como pasa con Cristina de Kirchner-, que el núcleo duro de Milei lo banque y niegue cualquier responsabilidad del Primer Mandatario. Esto parecería que no alcanza. Salvo que el cambio de época haya convertido para siempre a la sociedad argentina en un conglomerado de islotes que sólo transcurren y viven como pueden y no como deben, abrazados a la inestable tabla débil, de salvación individual.

Un Presidente cuando habla lo hace como Presidente, en todo caso con la voz del primer ciudadano del país que le dio esa responsabilidad.

Promover e impulsar son sinónimos, son términos diferentes que expresan lo mismo. Estas dos expresiones fueron elegidas por Javier Milei para intentar desembarazarse de un problema mayúsculo.

Al Presidente libertario –cree esta cronista-, sólo le queda trabajar denodadamente sobre la economía y mostrar resultados palpables para toda la gente. Su batalla cultural fracasó en sus propias manos. Al cierre de este análisis el Presidente intentaba en Estados Unidos cruzar el río Jordán. En todo caso –su bendición, de haberla- no ayuda a sanar la enfermedad que por estas horas padece el líder libertario.

Sobre esta crisis política, el Dr. Diego Guelar –que sigue adelante con su candidatura a senador nacional por CABA por el PRO-, opinó: “soy de los que cree que fue engañado. Si esto es así, Milei debería solicitar ya la captura de los principales protagonistas de esta estafa y el embargo de los fondos”. Es interesante esta opinión dado que refleja –entiendo- a un universo de personas que quisieran creer y deslindar la responsabilidad del Presidente, que con su actividad e inacción los desconcierta.

Mauricio Macri estuvo en Rosario. Según sus allegados con mucha paz y disfrutando del armado que para este año electoral, le hizo la vicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia al cerrar 90 listas para el PRO. Macri sigue enredado en un tema de identidad ¿qué es el PRO?. ¿Quiere ser el equivalente al Partido Popular europeo o un LLA sin homofobia y con apego a las instituciones? Sería la oportunidad para el presidente de este partido ante el desorden político total que se vive en Argentina, dejar el lugar de comentarista y pasar a protagonizar las transformaciones necesarias para este hoy. Le sorprendió a esta cronista que pusiera en el mismo lugar la fuerza de la palabra del Presidente que la de Karina y Santiago Caputo, al sostener ante la posibilidad de un acuerdo entre partidos “Milei dice que está en 10 puntos, pero Karina y Santiago Caputo no quieren. Entonces me da 3,33%”.

A propósito de Santa Fe, el gobernador Pullaro intentará por todos los medios, que no se nacionalice la elección a convencionales constituyentes, por eso Macri fue invitado por la Bolsa de Comercio de Rosario y no hizo declaraciones políticas junto al gobernador, sí luego en el acto partidario. Si bien la noche del 13 de abril se sabrá dónde está parado el gobernador –cree tener un piso de 35% y un techo de 40%- ; la convocatoria reformista deberá esperar a que pasen todas las elecciones del año, seguramente será al límite de la fecha que dispone para hacerla (365 días) .

La preocupación de Pullaro pasa por estas horas en saber si las clases comienzan o no el 24 de febrero, espera el resultado de las respectivas asambleas a la oferta salarial en paritarias. El titular del gremio mayoritario Rodrigo Alonso (AMSAFE) dijo: “mayoritariamente las mociones son de no comienzo y también hay algunas de aceptación… da la sensación que no se inician las clases”. El monto que paga el gobierno por presentismo juega en contra de cualquier paro.

Por su parte Sergio Romero, secretario de la Comisión de Educación de la CGT nacional nos manifestó: “los gremios docentes hemos decidido realizar un paro nacional los días 24 de febrero y 5 de marzo. Si bien tenemos ejercitada la paciencia, el gobierno quiere conflicto, lamentablemente lo va a tener, ante la falta de convocatoria del gobierno nacional a una mesa de negociación para rediscutir el piso salarial que está por debajo de la línea de indigencia”.

Al conflicto docente se le agrega el malestar de la Asociación Bancaria ante el decreto 116/25 que transforma al Banco Nación en una SA. Según el Instituto Consenso Federal, que preside Alejandro Topo Rodríguez, “es una operación preparada durante un año para que participe de dicha sociedad el Fondo Blackrock de Larry Fink. Hace un año lo anunciamos”

Si Argentina quiere salir de los extremos, los políticos sanos deben salir de su ostracismo. Mostrase. Hablar. Proponer. Y con nuevas herramientas.

La voz del presidente Milei está herida, tanto en la confianza como en la esperanza.

