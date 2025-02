¿Pasó el temblor por $LIBRA?: desde Wall Street dos fondos ven con buenos ojos invertir en Argentina

Tras el escándalo con la promoción por parte de Javier Milei del token $LIBRA, importantes fondos de inversión de Wall Street analizan la situación de Argentina, y concluyeron en que lo peor ya pasó y que esta polémica dejó nuevas oportunidades de compra de activos locales.

"Esta es la última oportunidad para comprar Argentina barata, porque creo que subirá drásticamente tras el acuerdo con el FMI", dijo Línea Rob Citrone, fundador del hedge fund Discovery Capital Management. Y agregó: "¿Debería haberse involucrado? No, pero creo que tenía buenas intenciones. Esto no fue malicioso, Milei no estaba tratando de engañar a nadie, y esperemos que aprendan de esto".

"Los fundamentos siguen siendo muy sólidos, y esa es la razón principal", explicó Citrone."La mayoría de los inversores no se preocupan por esto porque muy pocos argentinos perdieron dinero. Este es un juego de China y Estados Unidos, un juego del mundo cripto".

Luego amplió al decir que "Milei fue engañado por estos tipos. Son tipos muy astutos" y que "él quiere estar en la vanguardia de la tecnología blockchain, las criptomonedas son la parte más grande de eso y estoy seguro de que le dijeron que si tenían una meme coin allí y podían beneficiar a las instituciones argentinas y las pequeñas empresas, entonces podrían comenzar a atraer más talento".

"Para los inversores, este incidente será visto en retrospectiva como un traspié. Probablemente será otra oportunidad de entrada [compra] para aquellos que llegan tarde a la nueva Argentina", dijo Andrew Cummins, director de Explorador Capital Management. Y señaló: "Tenemos un presidente muy entusiasta. Quizá cometerá errores ocasionales de comunicación. Esto fue desafortunado y rápidamente corrigió el rumbo".

A su turno, Bradesco BBI, uno de los principales bancos de inversión de Brasil y Latinoamérica, sostiene que el denominado “Cripto-Gate” no tendrá un impacto material en la popularidad de Milei. Sin embargo, Labaqui advirtió que el incidente podría afectar la dinámica legislativa. El consultor señaló que la debilidad de la oposición, la alta rotación de funcionarios y la falta de pensamiento crítico dentro de la administración llevaron a una propensión a cometer errores no forzados.

"El alto índice de aprobación de Milei y apoyo legislativo brindan una sólida defensa. En América Latina, los líderes sometidos a juicios políticos generalmente carecen de popularidad y protección legislativa, dos cualidades que Milei posee", señaló en el informe a clientes de Bradesco BBI.

Mucho ruido y pocas nueces

La consultora argentina 1816, en un informe titulado “Para el mercado fue solo ruido”, destacó que “tanto previo a LIBRA como en los días posteriores la macro siguió trayendo noticias positivas”.

En materia fiscal, el informe señala que el gobierno mantuvo el superávit primario y financiero en enero, pese a la esperada suba interanual del gasto en términos reales, mientras que en el frente externo Argentina sostuvo el superávit comercial por decimocuarto mes consecutivo, aunque se redujo por un incremento de 24,6% en las importaciones.

La consultora advierte que con el límite de la Base Monetaria Amplia fijo y los bancos administrando su liquidez con LEFI, “no queda mucho espacio para remonetizar la economía con pesos”, por lo que anticipa que el acuerdo con el FMI “seguramente vendrá con definiciones sobre el futuro de la política monetaria”.

