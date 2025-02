«Somos los garantes del cambio»: Mauricio Macri lideró un encuentro con jóvenes del PRO

El ex presidente Mauricio Macri, en medio de las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) para conformar una coalición, lideró un encuentro con la juventud del PRO. El dirigente se refirió a cómo realizar un cambio sostenido en el tiempo para el país y valoró la importancia de tener un buen equipo de trabajo y una idea clara de hacia donde orientar las políticas.

«Lo primero que genera habernos encontrado es emoción, lo que me genera es emoción. A algunos que los reconozco de hace mucho y a algunos no los veo y no los reconozco. Me genera emoción», indicó el mandatario, en referencia a como hay nuevas personas involucradas en la política y con la idea de marcar un cambio de era para Argentina.

En este sentido, Mauricio Macri destacó que para conseguir ello hay que «generar una dinámica del hacer y para hacer tiene que haber un método. Sin dudas el método es todo. Si no tenés método, no tenés un equipo, si no tenés un valor, al recurso humano, no va a funcionar. Somos los garantes del cambio. Somos los adultos de la sala que tenemos una idea más profunda de como sostener el cambio en el tiempo y tenemos que transmitirlo«, completó el dirigente en un fragmento del evento que compartieron desde la cuenta del PRO en X.

Además de este video, horas antes compartieron una fotografía de todos los asistentes a este encuentro y anunciaron: «Primer encuentro del #NuevoPro. Hoy, nuestro presidente @MauricioMacri se reunió con algunos de los jóvenes que forman parte de la renovación del PRO. Energía, ideas y visión fresca de nuevas generaciones«.

Horas de definiciones para el PRO

A pocos meses de las elecciones legislativas, en el PRO deben definir qué estrategia aplicarán para los comicios, a sus candidatos y qué pasará con el acuerdo con LLA. Hay zonas que el espacio de Mauricio Macri no negociará, como la Ciudad de Buenos Aires que parece que será un territorio que Jorge Macri quiere conservar exclusivamente para el espacio amarillo.

Además, se espera que suceda lo mismo en otras provincias, donde el liderazgo del PRO es amplio y los libertarios tienen poco peso. Sin embargo, lo más relevante podría darse en la provincia de Buenos Aires, donde al combinar varios distritos se podrían quedar con muchos votos que le quiten peso al peronismo en su zona más fuerte desde hace dos décadas.

Con información de www.elintransigente.com