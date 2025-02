Daniela Cardone apuntó nuevamente contra Carlos Gandini: "Ni a una prostituta se lo hacen"

Daniela Cardone acudió como invitada al programa LAM, donde hablaban de la tenencia de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi y recordó cómo fue vivir tanto tiempo separada de su hija, Brenda Gandini.



“Fue muy difícil. La tenencia de un hijo yo creo que a ninguna madre se la pueden sacar y, sin embargo, la Justicia va más para el que tiene plata”, aseguró Cardone, quien consideró que los jueces recibieron dinero para dar esa sentencia tan dura.

Daniela Cardone contó cómo fue vivir sin su hija.

“Yo creo que hubo plata, te lo digo así. El fundamento era como que yo vivía en Buenos Aires y no podía tenerla... Por aquel entonces ya estaba en pareja con Rolando Pisanu y me dijeron que no podían viajar. Y en ese momento ellos tenían plata. Estoy segura de que los compraron porque en ese momento eran tres jueces”, agregó Daniela.

Brenda Gandini pasó su infancia en Cipolletti, Río Negro, y se mudó recién al cumplir la mayoría de edad e iniciar su carrera como modelo y actriz: “Ella se crió en el Sur y yo tenía que ir a verla. Después, ella empezó a venir solita y creo que me he gastado más plata en los permisos de avión que en los viajes. Hasta que en un momento mi mamá me dijo: ‘Basta. Ella ya va a ser grande y va a decidir con quién vivir’, y tuve que esperar. Parecía como que yo quería secuestrar a mi propia hija”.

“Fue hasta que terminó la secundaria, en Cipoletti. Le comían la cabeza todo el entorno, tipo pájaro carpintero. ¡Ni a una prostituta le sacan el hijo! ¿Cómo puede ser?”, finalizó.

Fuente: Aires Digital