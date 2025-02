Créditos en dólares: los dos factores clave a la hora de elegir los préstamos en moneda dura

Sobre el cierre de esta semana, el Banco Central (BCRA) flexibilizó una regulación para ampliar el universo de agentes de la economía con acceso préstamos en dólares. Los analistas ven que el escenario actual de dólar "planchado" genera incentivos a entrar en el mercado de créditos en moneda dura, aunque el riesgo de un episodio de estrés cambiario y las tasas que reflejan este riesgo pueden contrarrestar ese atractivo.

De acuerdo con la Comunicación "A" 8202 de la autoridad monetaria, a partir de ahora los bancos no solo podrán otorgar financiamiento a exportadores, sino también a empresas y personas que no tengan capacidad de generar divisas. La condición es que la entidad financiera consiga los fondos a través de la emisión de deuda en el mercado de capitales (Obligaciones Negociables) o líneas de crédito provenientes del exterior, sin poder tocar los depósitos de la gente.

Desde junio de 2024 el endeudamiento en moneda extranjera viene siendo el principal motor de crecimiento de las reservas, gracias a los dólares del blanqueo. Dado que la capacidad prestable por esta vía tiene un límite, con la reciente medida el Gobierno busca incrementar la cantidad de potenciales beneficiarios del financiamiento.

"Como mencionamos en reiteradas ocasiones, el stock de dólares que dejó el blanqueo es finito y fue consumiéndose en el último tiempo. Los depósitos en dólares del sector privado cayeron u$s4.126 millones desde principios de noviembre, cuando finalizó la primera etapa del blanqueo, de un stock récord de u$s34.604 millones a u$s30.478 millones al 18/02", remarcaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En la sociedad de bolsa sostuvieron que los préstamos comerciales a empresas aún "podrían crecer u$s5.630 millones adicionales para alcanzar el máximo ratio de documentos/depósitos en dólares del sector privado de la era Macri (2018), por lo que la capacidad prestable se redujo significativamente desde una suba potencial de u$s11.865 millones en noviembre".

La sostenibilidad del "dólar planchado" marcará el compás de los créditos

Desde enero de 2024 el BCRA defendió a capa y espada una política cambiaria que generó un significativo rezago del tipo de cambio real en comparación con el de los principales socios comerciales de Argentina. Debido a que el dólar oficial avanza constantemente a un ritmo menor que la inflación y el "crawling peg" es inferior al retorno de las inversiones en pesos, los incentivos a tomar un préstamo en moneda estadounidense están dados.

El economista e investigador de Fundar, Emiliano Libman, sostuvo en diálogo con Ámbito que "el crédito en dólares es un flor de negocio si esperas que el dólar este planchado". Si bien aclaró que las tasas altas pueden significar una traba, para el docente de la UBA y la UNSAM el punto clave va a estar en la competencia del "crédito en dólares vs crédito en pesos".

Esto abre la posibilidad de que el crédito en dólares se vuelva más atractivo", profundizó al ver que la tasa de los préstamos en moneda dura convertida a pesos (es decir, la tasa más la devaluación) puede ser más conveniente que la tasa de las líneas en moneda local.

Libman sostuvo que esta decisión "es un paso más hacia la 'dolarización endógena' o 'competencia de monedas', aunque subrayó que el objetivo primordial es la acumulación de reservas, por los objetivos previamente mencionados.

Por su parte, Federico González Rouco, economista en la consultora Empiria y especialista en el mercado inmobiliario, expresó que la medida puede no ser tan relevante para préstamos personales, pero sí para los inmobiliarios o prendarios. Respecto de la tasa, sostuvo que dependerá en gran parte de la tasa a la cual los bancos coloquen sus ON y del costo de los préstamos del exterior, las cuales "sin cepo deberían competir con los instrumentos UVA (que actualmente tienen una tasa del 7%)" . "Hoy me imagino una tasa anual del 10% (más la devaluación del período)", pronosticó.

Según pudo relevar Ámbito, las tasas que disponen hoy los bancos para Pymes en concepto de préstamos en divisa con aval de Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) es muy variable entre las distintas entidades financieras. A modo de ejemplo, para un préstamo a 12 meses, el Santander cobra un 2,75%, el BBVA un 6% y el Galicia un 9,5%.

El costo de las tasas tiene asociado el riesgo potencial de un descalce de monedas ya que, frente a una posible devaluación, quienes pidieron un préstamo en dólares pero tienen ingresos en pesos, van a tener serias dificultades para afrontar sus obligaciones.

"La idea de impulsar a los bancos a endeudarse con ONs en el exterior para prestar a sectores no transables y así aumentar las reservas a genera un problema central que es reforzar la apreciación tipo de cambio real, del cual hoy está en debate su sostenibilidad", alertó en su cuenta de X Jorge Carrera, Doctor en Economía.

