Mariana Nannis se cansó y realizó un polémico descargo contra Claudio Caniggia luego de su separación: "No me dio nada"

Mariana Nannis volvió a ubicarse en el centro de la polémica luego de dar detalles inéditos de su separación con Claudio Paul Caniggia. Durante una charla con Juan Etchegoyen, la modelo negó que ella estuviese debiendo dinero en concepto de expensas, al contrario afirmó que quien le debería dar dinero es el futbolista.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia protagonizaron uno de los romances más mediáticos del mundo del espectáculo argentino. Su relación, marcada por el lujo y los escándalos, fue objeto de atención durante años. Sin embargo, tras su separación en 2019, la exmodelo decidió romper el silencio y hacer un polémico descargo.

Durante una charla con Juan Etchegoyen, Nannis expresó su indignación y frustración por la falta de apoyo económico por parte de Caniggia. "No me dio nada", afirmó con contundencia, haciendo referencia a la ausencia de compensación económica y la división de bienes que, según ella, le corresponde después de 30 años de matrimonio.

En la misma línea aseguró que el exfutbolista generó una fortuna considerable a lo largo de toda su carrera, tanto por sus contratos deportivos como por sus negocios en todo el mundo, pero que a ella nunca le entregó lo que le corresponde, porque durante todo este proceso ella estuvo a su lado.

Uno de los puntos en los que se centró el periodista fue la acusación a la madre de Charlotte Caniggia sobre una deuda de expensas relacionada con sus propiedades en Buenos Aires. Según los rumores que comenzaron a circular en diciembre de 2024, ella sería responsable de abultadas deudas correspondientes a sus departamentos en la capital argentina. Sin embargo, no tardó en desmentir dichas acusaciones, señalando directamente a su exmarido como el verdadero deudor.

"Es Claudio quien debería hacerse cargo de esos pagos, no yo. No es justo que se me acuse cuando no vendí ninguna de mis propiedades”, respondió Nannis con visible enojo. La suma de dinero que adeuda supera los 900 mil pesos, y según ella quien debería saldar este pago es el representante deportivo.

La resolución de esta gran disputa quedó ahora en manos de la Justicia, quien será la encargada de determinar cuánto es el dinero que le corresponde a la empresaria. “Es un tema muy serio, porque Claudio ganó mucho dinero, y es polémico que no le haya dado nada de dinero a quien fue su pareja durante tres décadas", concluyó Juan Etchegoyen sobre los problemas económicos que expresó Mariana Nannis contra Claudio Caniggia sobre su separación.

Fuente: caras.perfil.com