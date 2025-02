Cada cual que atienda su juego

Ni la gravedad de la criptoestafa sacudió los cimientos del gobernador Maximiliano Pullaro. El mandatario radical, al menos hasta el 14 de abril, el día después de los comicios en Santa Fe, evitará todo mínimo foco de conflicto con el presidente Javier Milei.

Una elección provincial con La Libertad Avanza (LLA) como rival y un electorado compartido se lo impiden. Con todo, hay dos factores de riesgo.



Maximiliano Pullaro y Javier Milei, electorado compartido

Se parte de un cálculo inquebrantable en el gobierno santafesino. El 70 por ciento de quienes votaron a Pullaro banca a Milei. Con ese dato bajo el brazo, Pullaro sabe ante todo que no tiene que rivalizar con el Presidente. Por más que piense internamente que el libertario cometió un error grave y garrafal, no va a sobrepasarse. Como buen pragmático que es, siempre se pondrá un límite.



Tener enfrente a LLA en una elección dentro de 50 días significa un riesgo, porque pararse como adversario del Presidente podría erosionar el núcleo de los apoyos que tiene el radical. "¿Por qué apuntarle a Milei cuando el grueso de mis votantes lo apoyan?", piensa la cabeza del gobernador. Sería un tiro en el pie.

Como contó Letra P esta semana, Pullaro maquina una campaña de hiperprovincialización, con eje en su gestión, vendiendo trabajo full time y cero rosca. Sin embargo, hay dos factores de peso que ponen en riesgo su plan y el de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Mauricio Macri, un grano para Unidos

Si eventualmente la campaña se nacionaliza, el gobernador puede complicarse. No lo hará por decisión propia. Suele decirle a su entorno que no se involucra en cuestiones nacionales. Por eso Mauricio Macri tirándole bombas a Milei desde Rosario con la vicegobernadora y la compañera de fórmula del radical en la lista de Unidos para las elecciones de convencionales a su lado tiene olor a nacionalización.

El gobierno provincial no quería ni siquiera deslizar un movimiento de campaña en la visita de Macri. Por ese motivo, visitó la Bolsa de Comercio y no la Casa Gris. Sin embargo, el expresidente esperó su momento y luego, en un ambiente partidario, rodeado de Gisela Scaglia y Germana Figueroa Casas, se despachó durísimo contra Milei y más contra su hermana Karina y Santiago Caputo. Las caras de incomodidad de ambas fueron muy evidentes.



Tanto fue así que Scaglia, el miércoles, en una reunión privada de Unidos, reconoció que había sido un error recibir a Macri, ya que implicó nacionalizar la campaña. Al expresidente de Boca se le van a cerrar las fronteras terrestre y aérea de la provincia al menos hasta el 14 de abril.

Otro factor es la seguridad. Es verdad que no pone en tensión el vínculo entre Pullaro y Milei porque, en realidad, es un aspecto donde ambos pagan costos. El gobernador bajó de modo considerable y en tiempo récord la cantidad de homicidios en Rosario. La ciudad que supo ser muy violenta hoy respira otro aire, pero el arranque del año despertó inquietudes con un número de asesinatos mayor al esperado.

Maximiliano Pullaro centraliza agenda hoy

El plan Bandera del gobierno nacional, que la ministra Patricia Bullrich selló con Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, funciona bien en términos de coordinación. No obstante, si llegara a haber un recrudecimiento de la violencia la oposición ganaría un elemento para obtener una visibilidad que hoy no posee. Si bien falta bastante para el corazón de la campaña electoral, ¿cuál va a ser la narrativa de Marcelo Lewandowski, Juan Monteverde y Amalia Granata, principales aspirantes de la oposición? Si la cosa no varía, Pullaro seguirá en el centro de la agenda santafesina.

Mientras el gobernador se sostenga allí, mantendrá a fuego el objetivo de no rivalizar con Milei ni hacer gestos de que quiere disputarle agenda. De paso, puede darle alguna que otra mano, como la que recibió el Presidente de los senadores radicales que impidieron que se conforme una comisión investigadora por el criptogate.

Uno de ellos, el santafesino Eduardo Galaretto, responde de manera directa al funcionario de Pullaro, Julián Galdeano, quien pese a la distancia se mostró muy activo para darle la victoria al gobierno libertario. Galdeano normalizó la UCR de Corrientes tras ser designado interventor por el Comité Nacional, recuperó terreno en el gobierno provincial luego de haber apadrinado a Carolina Losada en 2023 y ahora metió la cola en el Congreso para salvar al Gobierno. Un huevo en cada canasta.

Con información de Letra P