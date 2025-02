 Murió Roberta Flack, la icónica interprete de Killing Me Softly, a los 88 años

Roberta Flack, el icono del soul y el R&B detrás del hit Killing Me Softly, murió a los 88 años. La noticia de su fallecimiento, que conmovió a la comunidad artística fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por su mánager.

“Estamos desconsolados porque la gloriosa Roberta Flack falleció, esta mañana, 24 de febrero de 2025”, comienza el texto emitido por su portavoz, Elaine Schock, para compartir con la prensa.

“Murió pacíficamente, rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”, finaliza el comunicado, que enlutó al mundo de la música por el fallecimiento de la intérprete estadounidense.

La artista se graduó en la universidad muy joven y ya a los 19 años soñaba con ser cantante de ópera y daba clases. Su éxito mundial llegó en los años ’70, cuando se consagró con los hits “The first time ever I saw your face” y “Killing me softly”, ganadores del premio Grammy.

Roberta Flack había sufrido un derrame cerebral en 2016

Fue en abril del año 2018, cuando Roberta Flack se había presentado en el teatro Apollo de Harlem, en el marco de un evento en beneficio para la Jazz Foundation of América y salió a la luz su enfermedad.

La artista no pudo disimular que tuvo molestias arriba del escenario y su mánager, posteriormente, reveló que había sufrido un derrame cerebral en 2016.

El diagnóstico de ELA de Roberta Flack

Finalmente, en 2022, Roberta Flack anunció que fue dianosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En ese entonces, ya presentaba dificultades para hablar, lo que le impedían, de forma terminante, volver a cantar en los escenarios.

A pesar de ello, su publicista, Suzanne Koga, había confirmado que iba a continuar trabajando en su fundación, con 85 años: “Hará falta mucho más que la ELA para silenciar este ícono”, expresó.

