Volver a la Liga Profesional, lejos de los planes de Nicolás Tagliafico: “Hoy el fútbol argentino no está al máximo nivel”

La proximidad del final del contrato de Nicolás Tagliafico con el Olympique de Lyon despertó la ilusión de los hinchas tanto de Independiente como de Banfield por una posible vuelta al fútbol argentino. Sin embargo, el campeón del mundo le bajó el pulgar a su retorno, por lo menos en el corto plazo y explicó por qué.

El vínculo del lateral izquierdo con el club francés culmina el 30 de junio de este año y además las publicaciones que compartió junto a su esposa, Carolina Calvagni, sobre la casa que se hicieron en Buenos Aires parecían ser señales de esperanza de volver a verlo en el fútbol argentino.

Toda esa ilusión se esfumó luego de que el propio Tagliafico asegurara que no está en sus planes retornar al país. “Yo nunca digo nunca, porque al final no sé qué va a pasar con mi vida. Hoy te contaba que ya se me termina el contrato acá y no sé dónde voy a ir los próximos años”, explicó.

Más allá de que su futuro es pura incertidumbre, el defensor de 32 años remarcó que su intención es permanecer en Europa. “Todavía no tengo nada. Me gustaría mantenerme en la élite lo más posible. Quiero tratar de sentirme lo más fuerte posible. Jugar contra los mejores jugadores el mayor tiempo posible. Hasta cuando me dé cuenta de que ya no doy para más”, confesó.

De todos modos, el bicampeón de América con la Selección Argentina no descartó la posibilidad de jugar nuevamente en el país, pero que lo haría más cerca del cierre de su carrera: “Quizá suena un poco a querer volver a Argentina cuando estés arruinado. Pero siento que al final yo siempre fui así, muy competitivo en el sentido de quiero desafiarme a mí mismo, quiero seguir compitiendo al máximo nivel”.

Por último, el surgido en Banfield explicó el por qué de su decisión respecto a su futuro. “Siento que hoy el fútbol argentino no está al máximo nivel. Entonces digo que si tengo la posibilidad de seguir acá en Europa, lo voy a hacer hasta donde pueda”, soltó.

Tagliafico y la Selección van por la clasificación a la Copa del Mundo 2026

El gran objetivo del año para el seleccionado argentino es sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y para despertar la ilusión de los hinchas, en la próxima doble fecha de marzo podría lograrlo.

Los próximos compromisos de los capitaneados por Lionel Messi serán visitando Uruguay el viernes 21 de marzo (20:30) y luego recibiendo en el Estadio Monumental a Brasil el martes 25 del mismo mes, desde las 21:00.

En caso de ganar ambos partidos el equipo de Lionel Scaloni tendrá confirmado su lugar en la cita mundialista del año que viene con cuatro fechas de anticipación en las Eliminatorias Sudamericanas.

De no lograrlo en esta ventana de partidos a fines de marzo, la Selección tendrá cuatro compromisos más: Chile (4/06), Colombia (9/06), Venezuela (9/09) y Ecuador (14/09).

Fuente: 442