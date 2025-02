¡La mandaron al frente! Confirman que Wanda Nara se postuló al premio turco

"Es re trucho el premio", opinó sin filtros Fernanda Iglesias sobre la nominación que había recibido Wanda Nara en los Best of Europe Awards.

La gala se llevó a cabo el pasado lunes en el Palacio de la Luz de Turquía y Wanda obtuvo el galardón de "mejor mujer del año". "Fue una noche soñada", expresó muy feliz.

Con respecto a los motivos para desconfiar del premio, Iglesias expresó en Puro Show (El Trece): "Vos tenés que aplicar (para participar, no te selecciona un jurado)". Defendiéndose, Wanda le contestó: "Cómo me voy a postular si ni sabía que existía el premio. Me enteré cuando me llamaron para avisarme que estaba nominada".

Por su parte, el periodista Gustavo Méndez encontró una publicación que confirmaba que existía la posibilidad de postularse para el galardón.

Fuente: Pronto