Se conoció quién fue la pareja de Marcela Tauro y cómo la traicionaron de la peor manera

A pesar de su trayectoria en el periodismo de espectáculos, Marcela Tauro siempre ha sido reservada con su vida privada. Aunque actualmente la ex panelista de Intrusos está casada con ella misma, durante mucho tiempo estuvo casada con un empresario rosarino.



Quién fue la pareja de Marcela Tauro

Marcela Tauro y Martín Bisio fueron pareja durante casi ocho años, consolidando una relación que estuvo marcada por el respeto y el cariño mutuo. La periodista y el empresario rosarino compartieron una etapa importante de sus vidas, pero finalmente decidieron tomar caminos separados.

La ruptura ocurrió en 2023, en un momento difícil para Tauro, ya que coincidió con la pérdida de su madre. Aunque en ese momento no dio demasiados detalles sobre los motivos de la separación, en varias entrevistas destacó que siempre procura mantener una buena relación con sus exparejas.

Marcela Tauro se separó de Martín Bisio en agosto de 2023, tras siete años de relación.

Por qué se separó Marcela Tauro de su expareja y cómo la traicionaron

En abril de 2024, Marcela Tauro protagonizó un fuerte enfrentamiento con una reconocida figura del espectáculo: Lizy Tagliani. A pesar de que ambas periodistas no llegaron a ser grandes amigas, compartieron momentos laborales en el programa radial El Club Del Moro, donde, en su momento, aseguraron mantener una relación cordial.

El conflicto se desató cuando Yanina Latorre, panelista de LAM, reveló que Tagliani habría intentado contactar al exnovio de Tauro, Martín Bisio, mientras la periodista atravesaba un doloroso duelo la muerte de su madre. Según Latorre, Tagliani habría enviado mensajes buscando acercarse a Bisio en medio de la muerte de su exsuegra.

Aunque Tauro inicialmente no tenía intenciones de hacer pública la situación, decidió abordar el tema en una intervención reciente. "Voy a contextualizar lo que ocurrió. Hace ocho meses, viví dos duelos muy dolorosos. Un domingo me separé, y al día siguiente falleció mi mamá. Estaba completamente sola: mi hijo viajaba y mi hermana vive en Suecia", relató la panelista. Además, aclaró: "A pesar de nuestra separación, Martín viajó desde Rosario para acompañarme en uno de los peores momentos de mi vida. Tenemos una relación excelente, porque él es una persona que me quiere y siempre estuvo a mi lado. Es como parte de mi familia. Incluso estuvo conmigo en el entierro de mi mamá."

Fuente: Perfil