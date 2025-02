El PJ Salta no acata la intervención ordenada por Cristina Kirchner

Una de las noticias políticas del inicio de la semana tuvo que ver con la intervención del PJ Salta dispuesto por Cristina Kirchner. La flamante presidenta del Partido Justicialista hizo este lunes la primera reunión con la nueva composición y actuó rápidamente pensando en el próximo armado de listas. Así, decidió intervenir a las autoridades que controlaban al peronismo en suelo salteño y en Misiones. Pero esta medida es por ahora resistida en la provincia del norte, en un desafío al liderazgo de la exmandataria.

Esteban Amat, actual presidente del PJ Salta, se expresó en sus redes sociales el día después de conocerse la noticia. “Nos encontramos sorprendidos y desconcertados ante la arbitraria decisión de intervenir nuestro partido, el que se encuentra ordenado institucional, económica y jurídicamente», hizo saber, según reporta el sitio El Intra Salta.

Una fuerte decisión de Cristina Kirchner en su primera reunión al frente del PJ

Amat precisó que el peronismo salteño está «con pleno funcionamiento de sus órganos partidarios, y sus miembros fueron elegidos democráticamente”. El dirigente, cercano al gobernador Gustavo Sáenz que no tiene reparos en mostrarse aliado a Javier Milei, fue duro con la decisión de Cristina Kirchner. Por ello la calificó como “arbitraria, inconsulta y sin fundamentos valederos».

Por esto, Amat prometió «rebatir la misma ante la Justicia», dando indicios de que no acatará lo dispuesto. «El peronismo no es un sello de goma», cuestionó, y agregó que “los militantes, dirigentes y el pueblo no pueden intervenirse”. «Nuestro compromiso es con el pueblo que nos eligió», cerró, y planteó que «se garantizará la participación de los candidatos» en los comicios provinciales, previstos para el 11 de mayo.

Esto último está por verse. Es que con la intervención decidida en carácter de Presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner podría tener en su poder la «lapicera» para decidir las listas del PJ Salta. Esto supone una preocupación para Gustavo Sáenz, que hasta ahora gozaba con el respaldo de las autoridades peronistas locales, a pesar de su cercanía hacia Javier Milei.

Voces a favor de la intervención del PJ Salta

Esto dejó trascender el consejero del PJ y exgobernador bonaerense, Felipe Solá. En entrevistas radiales, defendió la intervención del PJ Salta y el de Misiones. “Hubo una reafirmación de como reorganizar un partido, que debe ser serio. Que la gente debe votar por el programa que eligió el votante. En esas provincias, en nombre de peronismo se vota todo de La Libertad Avanza”, cuestionó.

Otro consejero que se expresó a favor fue el diputado nacional Emiliano Estrada, quien justamente ha condenado en varias oportunidades el comportamiento del gobernador Sáenz respecto al Gobierno Nacional. «A enderezar lo que se torció y a ordenar lo que se desordenó. Los 3 Diputados Nacionales elegidos por el PJ, que le votaron todas las leyes a Milei, van a poder afiliarse a LLA sin problemas», dijo.

Con información de www.elintransigente.com