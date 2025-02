Miassi durísimo con Castellano: "Debería mantenerse adonde la gente lo colocó: al margen"

El primer candidato a concejal por el PDP y hoy por hoy quien todos indican que va primero en las encuestas y ya es toda una revelación, el Abogado Pablo Miassi, vertió en sus redes sociales conceptos muy duros con el exintendente Luis Castellano, quien hace unos días reapareció en los medios y fue también sumamanete duro con la gestión actual de Leonardo Viotti a cargo del Ejecutivo local. "La gente ya se lo dijo: un tiempito atrás le dijo que NO en la nación. Le dijo que NO en la provincia. Y principalmente le dijo que NO a Luis A. Castellano. Así se eligió a un nuevo intendente para la ciudad de Rafaela.

No quiero dejar de decirlo: A mi criterio en la nueva gestión Municipal hay mucho para mejorar, agilizar y articular con el Gobierno provincial. Pero después de 12 años de intendencia en la ciudad y con la patada bien puesta que le han pegado debería mantenerse exactamente adonde la gente lo ha colocado: al margen de la cuestión. Ubicarse en la góndola, lo que se dice.", le esputó Miassi con convicción, seguramente avalado por las encuestas que como decíamos anteriormente lo ubican como el gran favorito para ganar la interna. Algo para destacar es que Miassi sale a criticar a Castellano que le pegó a Viotti, cuando él no es el candidato de Viotti, quien Viotti ungió es a Juan Scavino, es por ello del valor de las críticas de Miassi.

Las elecciones ya se están jugando a pleno y seguramente con el correr de los días se va a ver intensificada, también ya vendrá el momento en la que los políticos ensucien toda la ciudad con la retrograda carteleria que tanto daño visual le hace a Rafaela.