Milei firmó el decreto para designar en comisión a Alejandro Oxenford como embajador en EEUU

El presidente Javier Milei firmó el decreto para designar formalmente en comisión a Alejandro Oxenford como el nuevo embajador argentino en EEUU. El diplomático lleva adelante la representación del país desde noviembre pasado, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien dejó el cargo para asumir como canciller.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó esta noche la decisión del mandatario. "El Presidente de la Nación ha firmado el decreto que designa en comisión a Alejandro Oxenford como el nuevo Embajador de la República Argentina en los Estados Unidos. Make América & Argentina Great Again", dijo en sus redes sociales.

Como el nombramiento de Oxenford es político, ya que no se trata de un embajador de carrera, es la Cámara alta la que tiene que aprobarlo. Sin embargo, al no ser tratado, Milei firmó el decreto el mismo día en que el Gobierno designó por la misma vía a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia, decisión muy cuestionada por todo el arco opositor e, incluso, sectores "dialoguistas".

Alejandro Oxenford comenzó a desempeñarse como embajador ante los Estados Unidos en noviembre del 2024, en reemplazo de Gerardo Werthein quien asumió como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tras la salida de Diana Mondino. "Su experiencia y compromiso fortalecerán las relaciones bilaterales y promoverán una cooperación fructífera entre ambas naciones", aseguró en aquel entonces la Cancillería en un comunicado.

Tras su designación, el empresario le agradeció al mandatario. "Muchísimas gracias por la confianza, Presidente @Jmilei! Emocionado por esta designación como Embajador en EEUU. Estoy convencido que con dedicación y foco, lograremos un impacto significativo, posicionando a Argentina cada vez mejor en USA y el mundo. Un honor contar con la guía de @wertheing, el equipo de Gobierno, la inspiración de @JMilei y las ideas de la libertad como Norte. Vamos!", publicó.

Quién es Alejandro Carlos Francisco Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos

Alejandro Oxenford es un empresario argentino, fundador de las compañías OLX y letgo, también ex CEO de Deremate.com y conocido por ser un aficionado del arte y expresidente de arteBA. Estudió licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Argentina (UCA) donde se recibió 1993 y realizó un MBA en Harvard otorgado en 1997.

En su trayectoria empresarial, se destaca como fundador de Deremate.com, empresa de ventas online creada en 1999. También creó la plataforma OLX Global BV en 2006, DineroMail, Inc. (2003), Letgo Mobil Internet Servisleri Ticaret AS (2015) , OLX, Inc. (2006), Letgo Global BV (2015) y Alpha Capital Acquisition Co. (2020).

Fuente: Ámbito