Las Luka 4 "Against Dallas" son las nuevas zapatillas de Doncic que todos sus fans querrán

En el partido más esperado de las últimas semanas: Lakers vs Mavericks, así que no había mejor momento para introducir las Luka 4, la última silueta de Jordan y Luka Doncic que a pesar de no tener nombre oficial todo el mundo las va a llamar “Against Dallas”.



Y es que incluso antes de salir a la venta van a pasar a la historia como las deportivas que el esloveno lució para enfrentarse al que fue su primer y único equipo en la NBA desde que llegó a la liga estadounidense, y en la que tanto él, como sus fans, como todo el mundo del deporte creían que estaría hasta el fin de su carrera.

Sin embargo todos sabemos ya qué pasó, la franquicia texana y la californiana estuvieron negociando durante meses, y el 3 de febrero sin previo aviso los Mavericks informaron al jugador que ya no formaba parte de su equipo y que se iba a Los Ángeles. El revuelo alrededor de este traspaso fue monumental, el enfado de los seguidores todavía mayor, y el enfado y tristeza de Doncic claramente visible.

Así que todo el mundo esperaba con ansias la primera vez que la gran estrella europea volviera a verse las caras con el que había sido su equipo, y sobre todo con el manager de los Mavs, Nico Harrison, quien estuvo al frente del traspaso.

El partido salió a favor de los Lakers y de Doncic, quien con sus nuevas Luka 4 acabó anotando 19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias, su primer triple doble con los angelinos, además de 3 robos y 2 tapones.

Luka Doncic luciendo las nuevas Luka 4 en su primer partido como jugador de los Lakers contra los Mavericks.Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images



No hace falta saber más de las sneakers para imaginar que todos sus fans irán a por ellas de cabeza en cuanto estén disponibles. Al igual que muchos recuerdan las primeras zapatillas de Michael Jordan, o las que lució en cada una de las finales, este modelo será recordado por este intenso encuentro.

De momento no se conocen muchas características sobre ellas pero por las imágenes disponibles parece que la silueta contará con una confección de malla ligera con una sujeción diferente a las Luka 3, además de la eliminación de los detalles laterales de la anterior silueta, pero por supuesto manteniendo la espuma Cushlon para una gran amortiguación.

Estas primeras que por el momento llamaremos “Against Dallas” destacan por una combinación de color blanco y verde neón que no dejó a nadie indiferente dentro ni fuera de la cancha. Toda una declaración de intenciones sin duda, porque se dejó ver y cómo en el partido.

Fecha de lanzamiento y precio de las Luka 4

Desafortunadamente todavía no hay información oficial al respecto, pero se espera que las zapatillas lleguen a la web de Nike y otras tiendas minoristas seleccionadas a lo largo de este año, probablemente en verano. Su precio no se conoce pero debería rondar los 130 euros si sigue la línea de sus predecesoras.

Fuente: GQ