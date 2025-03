Audemars Piguet revoluciona el calendario perpetuo y lo hace más fácil de usar

Esperábamos grandes cosas de Audemars Piguet en su 150 aniversario, que cumple este año. Y ha arrancado fuerte: la casa relojera independiente de Le Brassus (Suiza) presenta hoy un nuevo movimiento automático de calendario perpetuo que nos ha dejado con la boca abierta. Con él saca pecho de su dominio de esta complicación relojera que lleva perfeccionando desde 1955. El Calibre 7138 la lleva a nuevas cotas, tras cinco años de desarrollo interno.



¿Qué ha conseguido la marca con este hito? Que el complejo calendario perpetuo, que muestra la fecha correcta hasta 2100, pues contabiliza los distintos días de cada mes y los años bisiestos (es capaz de añadir el 29 de febrero cada cuatro años), sea fácil de usar. Todas sus indicaciones se pueden ajustar desde la corona, sin necesidad de toquetear los clásicos botones en el lateral (un sistema molesto), que tampoco contribuyen a la resistencia al agua de la caja, precisamente.



Esa corona “todo en uno” consta de cuatro posiciones para dar cuerda y para ajustar la fecha, el mes, la semana, etcétera sin necesidad de herramientas. Toda una revolución. Otro logro es que el Calibre 7138 es muy plano: mide solo 4,1 mm. Los calendarios perpetuos suelen construirse en capas, pero en este caso se ha dispuesto todo en un solo nivel, lo que abunda en su delgadez.



El Code 11.59 en oro blanco.Cortesía de Audemars Piguet

El Calibre 7138 debuta en tres modelos automáticos de 41 mm de diámetro: un Code 11.59 de oro blanco y dos Royal Oak (uno de acero y otro de oro arena) de producción regular. Tanto el Code 11.59 como la versión de acero del Royal Oak tienen un precio de 109.800 euros, mientras que para la versión de oro arena se ha contactar con la marca. También habrá ediciones de aniversario limitadas a 150 unidades de cada ejemplar, con la firma vintage de Audemars Piguet en la subesfera de las fases lunares a las 6 h y dos grabados más en el marco del revés: el logotipo “150”, creado para la ocasión, y “1 de 150 piezas”.



Royal Oak en versión oro arena.Cortesía de Audemars Piguet

La estética de estos relojes no se aleja de la de los calendarios perpetuos tradicionales, con las cuatro subesferas que brindan los registros. Eso sí, esta vez de manera intuitiva, los 1 de cada (de la fecha, de la semana, del mes…) están ubicados en la posición de las 12 h en cada subesfera. En la de las 9 h, con un discreto indicador de 24 horas, una línea roja avisa del período en el que no conviene ajustar el calendario. Aunque si se hace, la fecha puede no cambiar, pero el mecanismo del calendario no puede dañarse ni atascarse.

Con el nuevo Calibre 7138, que aporta una reserva de marcha de un mínimo de 55 horas, aproximadamente, y late a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), Audemars Piguet abandona el Calibre 5134, el que llevó por última vez la edición limitada Royal Oak Perpetual Calendar “John Mayer” de 2024 (que funcionaba a 2,75 Hz y ofrecía 40 horas de reserva de energía). Y nos traslada a una nueva era de calendarios perpetuos más cómodos, legibles y atractivos.

Fuente: QG