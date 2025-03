Leonardo DiCaprio se une oficialmente al equipo de Rolex

Leonardo Dicaprio está trabajando en varios proyectos interesantes. Protagonizará One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, con Teyana Taylor, y podría ponerse a las órdenes del director Damien Chazelle (La La Land) para interpretar al motociclista acrobático Evel Knievel. Pero, ¿cuál es la última gran marca con la que DiCaprio se ha asociado? Nada menos que Rolex, que ayer martes anunció que el actor es su nuevo embajador.

La ventaja más inmediata de esta asociación es que Leonardo DiCaprio tendrá acceso a todo el catálogo de Rolex. De este modo, el actor, que ya sabemos que es un fan del Daytona, nos permitirá observar en acción un montón de relojazos. Sin embargo, las embajadorías de Rolex suelen implicar más cosas además de servir como escaparate celebrity de sus modelos.

La marca de la Corona apoya iniciativas en una amplia variedad de disciplinas, desde la conservación al deporte, pasando por la música y el cine. Se trata de colaboraciones a largo plazo en las que la firma invierte en los proyectos, carreras y pasiones de cada uno de los embajadores, como la Misión Azul de la exploradora submarina y conservacionista Sylvia Earle y las becas del Rolex Explorers Club de la propia empresa. Piensa en colaboradores como el director de cine James Cameron, que llevó un prototipo de Rolex –que acabó entrando en el catálogo principal de la marca– en sus expediciones a la Fosa de las Marianas. En este sentido, DiCaprio es el socio ideal de Rolex. Además de ser un actor ganador de un Oscar con una impresionante lista de películas increíbles en su haber, también es un destacado ecologista que creó su propia organización sin ánimo de lucro, la Fundación Leonardo DiCaprio, en 1998.

Este puesto de embajador se ha anunciado discretamente en un nuevo anuncio de Rolex (después de que Watch Pro informara hace dos semanas sobre los rumores de la alianza). La única señal de que DiCaprio se ha unido a la familia es que el actor, en el papel de Jay Gatsby, mira a la cámara a mitad del clip "Reach for the Crown". Sin embargo, la estrella tiene ahora su propia página en el sitio web de la Corona, donde se le describe como "icono de Hollywood y defensor del clima". Y no parece casualidad que DiCaprio aparezca en el nuevo anuncio justo después del director Martin Scorsese, otro embajador de Rolex con el que DiCaprio ha trabajado en El aviador, Infiltrados, El lobo de Wall Street y Los asesinos de la luna. La Film Foundation de Scorsese, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación y restauración de películas clásicas, cuenta con el apoyo de Rolex. No cabe duda de que la relación entre Rolex y el aclamado cineasta tuvo cierta influencia a la hora de incorporar a Leonardo DiCaprio a la plantilla, aunque, por supuesto, los logros de este último destacan claramente por sí solos.



Mucho antes de convertirse en embajador oficial, DiCaprio ya era un tío Rolex. Hay imágenes del actor, que entonces tenía 20 años, luciendo un Zenith Daytona ref. 16520 en los años 90, e incluso le vimos con un Daytona ref. 116509 "Racing" el pasado diciembre en un partido de los Lakers. Además, subastó un Rolex Daytona de oro blanco durante la gala anual de su fundación en 2016. ¿El grabado de la parte trasera? “Te deseo lo mejor, Leo”.

Sin embargo, esta colaboración plantea una cuestión interesante: los amantes de la relojería saben que DiCaprio invirtió en la marca de relojes ecológicos ID Genève en 2023. Es de suponer que su participación en aquella ronda inicial constituirá su única inversión ahora que es embajador de Rolex. Aun así, esta iniciativa refleja su interés por aunar relojería y ecologismo, algo que seguramente no ha pasado desapercibido para la Corona, que acaba de publicar su primer informe de sostenibilidad. Y ahora que DiCaprio está firmemente instalado en la cima del mundo de los relojes, esperamos ver Rolex en todas y cada una de las alfombras rojas.

Fuente: GQ