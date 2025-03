Las Nike Sabrina 2 “Stronger Than Gold” harán que tu juego y tus looks valgan oro

Puede que las Nike Sabrina 2 “Stronger Than Gold” no estén hechas realmente de oro, pero desde luego así lo parecen no solo por su color, sino por el valor que añadirán tanto a tu juego en la cancha como a tu estilo fuera de ella.

Y es que a estas alturas ya sabrás, si eres fan del baloncesto, que la segunda silueta de Sabrina Ionescu, jugadora de la WNBA, campeona de 2024 con las New York Liberty además de medalla de oro en los JJOO de París y el Mundial de 2022, se han convertido en todo un icono de la marca deportiva a pesar de llevar poco tiempo en el mercado.

Pero no es para menos, no solo cuenta con la última tecnología para dar el 100% sobre el parqué, sino que además lo combina con un magnífico estilo y ediciones de lujo para todos los gustos como las “Black Label” o las “Fresh Mint”.



Sin embargo, son estas últimas las que definitivamente acabarán por captar la atención de absolutamente todo el mundo. Lo harán, por un lado, gracias a una bota confeccionada en malla y textil, la cual se ha teñido de un tono oro envejecido, y al que acompañan detalles dorados metalizados como en el Swoosh o la lengüeta.



Ahora bien, será sin duda la inspiración detrás de esta edición la que la convertirá en favorita de los fans de Ionescu (y el resto también). Su color dorado es el homenaje a una pulsera que la madre de la campeona le regaló y que sirve como símbolo de su herencia rumana, fuerza y amor familiar, un mensaje especial que cualquiera puede compartir. A eso se suma su victoria en la WNBA (las llevó en la final) y la última campaña de Nike con las mejores atletas que demuestran que pueden con todo.

Fecha de lanzamiento y precio de las Nike Sabrina 2 “Stronger Than Gold”

Se espera que las zapatillas estén disponibles en la web de Nike y otras tiendas minoristas seleccionadas a partir del próximo 6 de marzo por un precio que rondará los 130 euros.

Fuente: GQ