Luis Juez sobre la baja de imputabilidad: “Hay que terminar con los mitos del progresismo y poner el tema sobre la mesa»

El senador nacional del Frente PRO, Luis Juez, aseguró que la baja de imputabilidad en Argentina es un debate necesario y reclamado por la sociedad. Durante una entrevista en TN, el legislador criticó la postura de sectores progresistas y pidió priorizar los derechos de las víctimas sobre los de los delincuentes.

«Es un debate ineludible. Hay que tratar de sacarse la hipocresía que tiene la dirigencia política y poner este tema sobre la mesa, porque es un debate que la sociedad viene pidiendo a gritos que la política lo dé«, afirmó Juez.

El senador advirtió que la inseguridad afecta a toda la sociedad y que el Estado ha fallado en su rol de protección, a pesar del discurso sobre su presencia en distintos ámbitos.

«Hoy estamos todos inseguros. Y ese Estado, que durante años se llenaron la boca del Estado presente, no está. La escuela no contiene, la familia lo dejó de hacer, las instituciones no están», sostuvo.

Crítica a la «romantización» de los delincuentes

Juez señaló que la delincuencia juvenil ha evolucionado, y que hoy muchos menores no solo participan en delitos, sino que lideran bandas criminales de adultos.

«Hoy hay menores liderando bandas de mayores. El pretexto social sirve para justificar la delincuencia», afirmó el senador, marcando su postura en contra de quienes vinculan el crimen exclusivamente con la pobreza.

En ese sentido, pidió cambiar el enfoque del debate sobre seguridad, poniendo el eje en quienes son víctimas de la violencia.

«Hoy hay que tener una mirada mirando el derecho de la víctima. Hemos romantizado los derechos de los delincuentes y no los de las víctimas«, criticó.

Un problema central en Córdoba

Juez, quien fue intendente de la ciudad de Córdoba y tiene un fuerte arraigo político en la provincia, aseguró que la inseguridad es la principal preocupación de los cordobeses.

«En mi provincia, en la ciudad de Córdoba, debe ser la preocupación más grande la inseguridad», remarcó.

Cuestionamientos al progresismo

El senador cargó contra los sectores políticos que se oponen a la baja de imputabilidad y otras reformas en materia de seguridad, acusándolos de sostener discursos que justifican el delito.

«Hay que terminar con los mitos del progresismo que nos llevó a este lugar. Siempre tienen una excusa para justificar al delincuente, como la pobreza, la marginalidad«, concluyó.

La discusión sobre la baja de imputabilidad ha cobrado fuerza en los últimos meses dentro del Congreso, con propuestas para modificar la legislación vigente. En este contexto, la postura de Juez refleja el alineamiento del PRO con sectores que impulsan endurecer las políticas de seguridad en el país.

