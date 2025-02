El BCRA sigue comprando dólares, pero las reservas no despegan: ¿qué está pasando?

Analistas relevados por iProfesional señalaron que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha logrado mantener un ritmo sostenido de compras de dólares en el mercado oficial, apoyado en una combinación de factores financieros y estrategias cambiarias. A pesar de la desaceleración en la liquidación del sector agroexportador, las compras de la entidad se sostienen gracias al aumento en la oferta de dólares provenientes de préstamos privados y a una estructura de tasas que desalienta expectativas de devaluación abrupta. Sin embargo, advirtieron que el margen para continuar con esta dinámica podría verse acotado en los próximos meses.

Asimismo, indicaron que la intervención del BCRA en los mercados de cambio paralelos, junto con los pagos de deuda, ha impedido que las reservas netas logren un terreno positivo. No obstante, la reciente eliminación de restricciones al crédito en dólares para no exportadores podría ampliar temporalmente la capacidad de financiamiento en moneda extranjera. Aun así, los especialistas recalcaron que este factor tiene un límite, ya que depende de la relación entre préstamos y depósitos privados en dólares, la cual ya muestra signos de agotamiento.

Para los expertos, la próxima cosecha gruesa podría aportar ingresos adicionales de divisas, pero su impacto dependerá de varios factores. Advirtieron que el tipo de cambio real apreciado, la falta de lluvias y los precios internacionales de los commodities podrían limitar la magnitud de las liquidaciones del agro. Aunque en algunos días se observaron mayores ventas del sector, en términos generales no se ha visto un salto significativo en la oferta de dólares, lo que genera incertidumbre sobre la evolución de las reservas en el corto plazo.

En este contexto, coincidieron en que el gobierno deberá evaluar nuevas estrategias para sostener la estabilidad cambiaria sin comprometer la acumulación de reservas. Mientras el diferencial de tasas siga favoreciendo al peso y se mantenga contenida la demanda de dólares por parte del sector privado, el esquema actual podría sostenerse. Sin embargo, la presión sobre las reservas y el posible agotamiento del financiamiento externo plantean desafíos que requerirán una gestión prudente en el frente cambiario y financiero.

Los flujos financieros, el motor detrás de las compras del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha mostrado un desempeño positivo en sus compras de dólares durante febrero, a pesar de algunos factores adversos. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que, si bien el mes comenzó con una venta de u$s15 millones debido al feriado en Estados Unidos, la autoridad monetaria logró acumular adquisiciones por u$s506 millones en la semana, totalizando u$s1.368 millones en lo que va del mes. Este resultado lo convierte en el segundo mejor febrero en años de cepo cambiario, solo por detrás del de 2024, cuando las compras ascendieron a u$s2.358 millones debido al acceso en cuotas de los importadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

A pesar de la reducción en las retenciones al sector agropecuario, que entró en vigor el 27 de enero, el buen desempeño del BCRA no se explica por una mayor liquidación de divisas de este sector. De hecho, los analistas de PPI apuntaron que la media móvil de cinco días de la liquidación del agro cayó de u$s117 millones previos al anuncio de la medida a u$s107 millones en la última semana. La exigencia de liquidar en un plazo de 15 días, en lugar de los 365 días previos, habría dificultado la liquidación anticipada de la cosecha gruesa, afectando la oferta de dólares proveniente del agro.

Desde la ALyC explicaron que el verdadero motor detrás de las compras del BCRA en febrero ha sido un incremento en la oferta financiera, compensando con creces el déficit de cuenta corriente de los sectores no agropecuarios. En este sentido, indicaron que, mientras en diciembre estos sectores demandaban en conjunto u$s54 millones diarios, en enero pasaron a ser oferentes netos de u$s4 millones y en febrero de u$s18 millones.

Como consecuencia de este cambio, el ritmo de compras del BCRA se aceleró notablemente: pasó de u$s47 millones diarios en diciembre a u$s79 millones en enero y u$s91 millones en febrero. Este comportamiento se dio incluso cuando el sector agropecuario redujo su liquidación en el MULC, que descendió de u$s101 millones en diciembre a u$s75 millones en enero y u$s73 millones en febrero. Así, el incremento en la oferta financiera ha sido un factor determinante para explicar la acumulación de reservas en febrero.

El impacto del diferencial de tasas en las compras del BCRA

A su turno, desde Grupo SBS señalaron que mientras el gobierno logre mantener bajas las expectativas de devaluación, el diferencial de tasas en pesos frente al crawling peg del 1% mensual permitirá al Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuar con la compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). No obstante, los analistas advirtieron que existen ciertos factores que deberán ser evaluados en el futuro cercano.

Pese a que el BCRA lleva varios meses acumulando dólares en el MULC, desde SBS explicaron que la entidad aún no ha logrado llevar las Reservas Netas (RRNN) a terreno positivo, debido principalmente a los pagos de deuda. A esto se le suma la intervención en los mercados de tipos de cambio paralelos desde diciembre, con el objetivo de contener la brecha cambiaria. Aunque estas intervenciones pueden ser financiadas con las compras en el MULC, se debe considerar el papel clave de los préstamos privados en dólares, que han impulsado significativamente la acumulación de divisas en el mercado oficial.

Para SBS, los préstamos privados en dólares han sido un factor determinante en las compras del BCRA. Estos préstamos, que se liquidan en el MULC, experimentaron un fuerte crecimiento tras el exitoso blanqueo de capitales en efectivo. Sin embargo, los expertos señalaron que, a medida que el stock de préstamos continúa en aumento y el goteo de depósitos privados en dólares persiste (aún por encima de los u$s 30.000 millones), el margen para seguir expandiendo estos préstamos se vuelve más limitado.

Según estimaciones de la sociedad de bolsa, los préstamos podrían crecer entre u$s 2.430 y u$s 4.075 millones adicionales, tomando como referencia la relación histórica entre préstamos y depósitos privados en dólares. No obstante, indicaron que este número podría ser mayor tras la reciente decisión del BCRA de eliminar la restricción que limitaba el acceso a préstamos en dólares solo a exportadores. Ahora, los fondos prestados a no exportadores no podrán provenir de depósitos, sino de colocaciones de deuda o líneas de crédito, lo que genera cierto margen adicional para incrementar la oferta de préstamos privados en dólares.

Medidas del BCRA para impulsar la acumulación de reservas

Para sostener y fortalecer su ritmo de compras en el mercado oficial de cambios, el BCRA implementó medidas específicas. Desde PPI destacaron que una de las más relevantes fue la flexibilización de las condiciones para el acceso a préstamos en dólares. En este sentido, la entidad eliminó la restricción que impedía a las entidades financieras prestar a sus clientes los fondos obtenidos mediante líneas de crédito con bancos del exterior y emisiones de Obligaciones Negociables (ONs).

Esta decisión busca ampliar la capacidad de financiamiento en dólares dentro del sistema financiero local. Los expertos de PPI explicaron que, al ampliar el universo de préstamos disponibles, los bancos podrán emitir ONs para captar el elevado stock de depósitos en dólares, que alcanzó los u$s30.578 millones al 19 de febrero. Además, se abre la posibilidad de acceder a financiamiento externo a través de líneas de crédito del extranjero.

En este contexto, desde PPI señalaron que los préstamos en dólares destinados a empresas aún tienen margen para crecer en aproximadamente u$s5.700 millones adicionales, si se aspira a alcanzar los niveles máximos registrados durante la gestión de Mauricio Macri. La flexibilización de estas condiciones resulta clave en un escenario en el que comienzan a aparecer desafíos en el frente externo.

En conclusión, la combinación de un incremento en la oferta financiera y las medidas adoptadas por el BCRA ha permitido sostener el ritmo de compras en el mercado cambiario, garantizando un superávit de cuenta financiera que permita financiar el creciente déficit de cuenta corriente sin recurrir a la pérdida de reservas.

Expectativas sobre la cosecha gruesa y su impacto en las reservas

En cuanto al impacto de la cosecha gruesa en las reservas del BCRA, desde SBS señalaron que podrían registrarse flujos adicionales que contribuyan a mejorar las RRNN. Sin embargo, advirtieron que ciertos factores podrían afectar este proceso, como el Tipo de Cambio Real (TCR) apreciado, los bajos precios internacionales de los productos agrícolas y la falta de lluvias en algunas regiones clave.

Si bien el miércoles se registró una jornada de importantes liquidaciones del sector agropecuario, los analistas de SBS indicaron que aún no se observa un incremento significativo en las liquidaciones, a pesar de la reducción temporal de la alícuota de retenciones implementada desde febrero. Este contexto sugiere que, aunque la cosecha gruesa podría aportar cierto alivio a las reservas, su impacto dependerá de la evolución de los factores mencionados y de la capacidad del gobierno para mantener condiciones favorables en el mercado cambiario.

En resumen, el BCRA ha logrado sostener su ritmo de compras gracias a la estabilidad en las expectativas de devaluación y el aumento de préstamos privados en dólares. No obstante, los especialistas de SBS alertaron que el margen para seguir ampliando esta estrategia se está reduciendo, lo que plantea nuevos desafíos para la política cambiaria en los próximos meses.

* Para www.iprofesional.com