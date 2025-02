Antes del discurso de Javier Milei en el Congreso, la oposición y los dialoguistas marcaron sus diferencias con el Gobierno

Los principales bloques opositores y dialoguistas comenzaron a definir sus estrategias de cara a la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional por parte del presidente Javier Milei. Tras los recientes escándalos y la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el oficialismo profundizó las diferencias con sus aliados y principales opositores.

La Asamblea Legislativa para dar inicio al 143° período de sesiones ordinarias se realizará a las 20 y estará presidido por la presidente del Senado, Victoria Villarruel. Durante la misma, el mandatario nacional brindará un informe de gestión, centrándose en el control de la inflación; la eliminación de la emisión monetaria, del control de precios, de regulaciones «que entorpecían la vida de los argentinos», de impuestos; en la racionalización del Estado, y la evolución de las distintas variables y medidas adoptadas durante el primer año de gestión.

El diputado oficialista, Carlos Zapata adelantó este contenido del discurso de Javier Milei y aseguró a TN: «El presidente repasará y dará un mensaje de lo actuado durante 2024 y los planes para 2025. Mencionará varias medidas en materia de seguridad, como las estrategias para combatir el narcotráfico, el protocolo anti-piquetes, y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad».

Los presentes y ausentes de la apertura

Febrero demostró ser un mes complicado para la administración libertaria, que tuvo que lidiar con los distintos incendios en el sur del país, el regreso de los reclamos sociales y manifestaciones, el «Criptogate» en el que se vio involucrado el presidente a raíz de la difusión de la criptomoneda $LIBRA, y la designación de Lijo y García-Mansilla por decreto. Esta seguidilla de conflictos agrietó la relación del oficialismo con algunos bloques dialoguistas, mientras que profundizó sus diferencias con los más opositores.

Uno de de los primeros bloques en declarar su ausencia de la apertura de sesiones ordinarias fue Unión por la Patria; la bancada de senadores kirchneristas encabezada por José Mayans decidió por unanimidad no asistir al acto a modo de «rechazo a las expresiones del presidente». En la misma línea podría posicionarse el bloque de diputados. «A título personal, no tengo ganas de concurrir a escuchar a un presidente que nos agrede constantemente», declaró el diputado Pablo Todero.

El senador radical Martín Lousteu también marco sus diferencias con el presidente y confirmó su ausencia. «El sábado no voy a ir a la apertura de sesiones, no voy a avalar con mi presencia lo que hizo el presidente, porque no comparto en nada», sentenció el senador porteño y aseguró que estos actos le recordaban al modo de trabajar del kirchnerismo: «Fui dos veces y lo que hacen es poner barras en los balcones, no dejar que entren periodistas, utilizan las cámaras y agreden, ya lo viví varias veces antes».

Mas, el bloque de senadores radicales dirigido por Eduardo Vischi confirmó su presencia, al igual que la bancada de diputados encabezados por Rodrigo de Loredo, aunque estos marcaron sus diferencias. «Espero que el presidente haga un mea culpa por haber socavado la parte institucional de nuestro país para mantener el crecimiento económico que todos queremos«, señaló la diputada Soledad Carrizo.

El bloque de Encuentro Federal también se encuentra dividido: mientras algunos marcaron sus diferencias con el Gobierno y aseguraron que no asistirían, los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, estarán presentes en el acto. Los diputados misioneros del Frente Renovador también confirmaron su presencia, así como los legisladores salteños, rionegrinos y misioneros de Innovación Federal.

Por último, los legisladores de Democracia para Siempre decidieron enviar una delegación mínima a pesar del descontento causado por los nombramientos de Lijo y García-Mansilla. Pablo Juliano, presidente del bloque, comentó: «Esta medida no hace más que correr los límites de la legalidad en el país, poniendo en duda la legitimidad del máximo órgano del sistema judicial».

