Cami Homs se quebró al escuchar al papá de Kim y se sumó a los pedidos de justicia: “Me parte el corazón”

Cami Homs estalló al escuchar a Marcos Gómez, el papá de Kim, la nena asesinada en La Plata. En sus redes sociales, se mostró consternada y realizó un contundente reclamo.

La modelo compartió un video de TN donde se escuchaba al padre de la pequeña pedir que no lo dejen solo. “Se llevaron a mi ángel. Se me parte el alma y estoy destrozado”, expresó el hombre entre lágrimas.



Cami no fue indiferente al dolor y reclamó: “No puede ser. No lo puedo entender. Me parte el corazón escuchar esto. Dejaron a ese papá sin su hijita, a una familia entera destruida por el resto de su vida”. “¿Por qué? ¿Por qué permiten que pasen estas cosas? ¿Hasta cuándo?”, agregó pidiendo justicia.

Fuente: TN