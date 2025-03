Con eje en la obra pública y el contraste con Nación, once gobernadores abrirán sesiones este sábado

Once gobernadores leerán sus discursos de apertura de sesiones ordinarias ante las asambleas legislativas de sus provincias este sábado 1 de marzo y se espera que la mayor parte los mensajes giren en torno de la reivindicación de la obra pública como dinamizadora de la actividad económica, y a la presencia del Estado como garante de salud, educación pública y de apoyo para la actividad empresarial.

Se descuenta que tampoco dejarán pasar la ocasión para recordar las deudas que mantiene la Nación con las provincias, en distintos conceptos. Buscarán desmarcarse así del discurso de la Casa Rosada que promueve que el Estado se retire de áreas esenciales, cuya presencia es clave en las provincias y cuanto más alejado se está de los centros urbanos.

Este sábado será el turno de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge Macri (CABA). El 5 de marzo será el turno de Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), de quien se espera uno de los discursos más críticos, por la coyuntura, por tratarse de un año electoral y por el enfrentamiento a cielo abierto que protagoniza con el presidente Javier Milei.

Dos días más tarde leerán sus discursos Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) y tres días después, Ricardo Quintela (La Rioja). Para el 1 de abril se esperan las palabras ante la Asamblea Legislativa de Claudio Poggi (San Luis). También en abril será el turno de Marcelo Orrego (San Juan) y entre 1 y 2 de mayo, será la ocasión de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y de Raúl Jalil (Catamarca).

Marcando un rumbo

Un anticipo de la línea argumental que reivindica la presencia estatal en los discursos, que tampoco estarán exentos de anunciar ajustes en el funcionamiento de las estructuras estatales, se observó en los mensajes de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) que hablaron ante sus parlamentos el 1 de febrero y el pasado 15, respectivamente.

"Nosotros sí creemos en el desarrollo", fue una de las primeras definiciones de Llaryora en su mensaje, al reivindicar el rol de las políticas públicas y acto seguido mencionó la importancia de las obras de infraestructura: "Tienen que ir donde está la gente pero la infraestructura sola no basta. Es necesario darle condiciones de inversión para que esa infraestructura rinda", dijo. Y también dio definiciones sobre mensajes de odio que se difunden desde un entorno cercano al Gobierno. "Tenemos que reaccionar frente al odio. El odio nunca condujo a nada importante. Esto no es ganar o no una elección, estamos hablando de defender la democracia", definió.

Para cerrar, pidió a los parlamentarios de todas las fuerzas que defiendan los intereses de su provincia: "Hay que levantar la voz, no hay que tener miedo, porque el silencio es cómplice después de lo que pasa. Hay que levantar la voz aunque haya consecuencias o agravios en las redes". "Como gobernador voy a defender y dar garantías para que todos podamos vivir en una Córdoba libre. La libertad de poder opinar. La libertad no puede ser censurada. De elegir tu religión, tu raza, tu género. Muchos dieron su vida por defender su libertad", cerró.

Dos semanas más tarde fue el turno de Frigerio que, para distanciarse con sutileza de la Casa Rosada, apuntó en el arranque de sus palabras: "Nos hicimos expertos en gestionar sin plata. Ante los problemas, buscamos soluciones y no excusas". "Nuestra visión de desarrollo incluye la obra pública como condición indispensable. Incluye la promoción del trabajo en el sector privado. Incluye la seguridad pública, la educación pública, la salud pública, el transporte público, la energía y, por supuesto, que a nadie le falte un plato de comida", sostuvo.

El mandatario entrerriano no dejó pasar la ocasión para criticar, sin hacerlo de manera directa, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar subsidios al costo domiciliario de la energía eléctrica, que se hizo sentir en las últimas facturas. "Vamos a seguir acompañando a los entrerrianos a través de subsidios para atenuar el impacto de los aumentos en el costo de la energía, dispuestos por el Gobierno nacional". Y tampoco se olvidó de cobrarle a la Nación las deudas que mantiene desde que asumió Javier Milei: "Decidimos iniciar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se nos reconozcan a los entrerrianos los recursos que nos pertenecen. Reclamamos por el pago de excedentes de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, gracias a lo cual el Gobierno saldó una deuda de casi $5.000 millones".

Ausentes por la minería

La mayor parte de los discursos serán leídos entre la mañana y el mediodía del próximo sábado, tal es el caso del salteño Sáenz que luego, ese mismo día, partirá hacia Canadá para participar de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), una de las cumbres mineras más importantes del mundo, que se desarrollará entre el 2 y el 5 de marzo en ese país. También lo harán el sanjuanino Orrego y el mendocino Cornejo, aunque estos últimos tendrán en mayo la lectura de sus discursos. Debido a este viaje al exterior, ninguno de los tres estará en el Congreso de la Nación cuando el presidente Milei lea su discurso ante la Asamblea Legislativa. No serán los únicos ausentes, por diversos motivos varios jefes provinciales pegarán el faltazo al Congreso Nacional.

Otra ausencia será la del fueguino Melella quien, de acuerdo a la Constitución de su provincia, debe leer su mensaje antes que el del presidente de la Nación. Debido a que el viaje a la Capital Federal demanda alrededor de cuatro horas, le será imposible llegar al Congreso de la Nación.

