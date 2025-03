El dolor de la madre de Kim: "Le pude ver la cara al asesino"

En medio del dolor y la indignación, Florencia y Marcos, los padres de Kim Gómez la nena asesinada durante un robo, reclamaron justicia por el crimen de su hija frente al Juzgado de Menores de La Plata. Ambos enfrentaron cara a cara al detenido de 17 años, y esperan ver al acusado de 14 años durante el transcurso de la tarde.



"Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar esas imágenes", expresó Florencia, visiblemente afectada. La madre de Kim pidió que no los dejen solos en este proceso: "Que nos ayuden en todo lo que se pueda".

Por su parte, Marcos relató el dolor que atraviesa y la firmeza con la que enfrenta este momento: "Voy a ser fuerte, voy a salir". A pesar de estar separados, destacó el vínculo con la madre de Kim: "Nosotros somos padres separados, pero nos queremos como el primer día".

Ambos progenitores pudieron ver a uno de los acusados, al de 17 años. Florencia, aunque conmocionada, solo pudo mirarlo, mientras que Marco decidió hablarle, expresó que "pudo decirle algunas cosas" pero que en ese momento sintió muchas cosas a la vez.

En relación con los responsables del crimen, el padre de Kim fue categórico: "No me voy a quedar solo, los chicos estos se van a tener que hacer responsables". Si bien prefirió reservarse detalles de su encuentro con los detenidos, dejó en claro su compromiso con la causa: "Vamos a hacer que se haga justicia".

En su mensaje, Marcos apeló a la responsabilidad de los padres: "Si tu hijo está mal, loco, ayudalo". Además, recordó una experiencia personal de su infancia para reflexionar sobre el valor de los límites y el acompañamiento: "Cuando era chico, me robé un yogur y un jugo. Mi viejo me llevó de las mechas a pedir disculpas y devolver las cosas. Nunca más se me cruzó por la cabeza tocar algo".

Fuente: C5N