Mársico , una rara avis en una oferta de candidatos absolutamente ignorantes del Derecho constitucional

La mayoría de los candidatos no tiene ni idea del Derecho constitucional, son parte de la rosca política, son la verdadera casta. Quieren hacer una constitución nueva con candidatos que de Derecho nada saben. "Zapatero a sus zapatos" no existe para la política. Mársico es una rara avis, pero integra una lista en donde la primera candidata es una ex boxeadora. Siglo 21 cambalache también !!

Lisandro Mársico quiere ser Convencional Constituyente, seguramente si llega será uno de los pocos que tenga un real y auténtico conocimiento del Derecho y del Derecho constitucional en especial. Si uno repasa a los principales candidatos podrá observar que la mayoría de los candidatos son políticos, pocos saben de Derecho y este es un dato poco alentador para reformar la Carta Magna provincial, seguramente el más importante compendio jurídico, pero las cosas están así dadas y como se dice habitualmente, es lo que hay. Incluso, para ser absolutamente objetivos, la misma lista de Mársico deja mucho que desear, es una lista de candidatos carentes del más elemental conocimiento del Derecho.

Ayer en conferencia de prensa Mársico fue concreto y ante la pregunta de R24N, fue contundente cuando habló de "ficha limpia", "Estoy recontra de acuerdo con ficha limpia", dijo enfáticamente Mársico.

Otros de los conceptos del actual Presidente del Concejo Municipal fueron los siguientes:

"Estamos hablando de una reforma que debe adaptar nuestra Constitución a los nuevos tiempos, incorporando derechos, garantías y también deberes y responsabilidades. Desde 1994, todas las provincias han actualizado sus constituciones, siendo La Rioja en 2024 y Jujuy en 2023 las últimas en hacerlo. Santa Fe no puede quedar atrás", afirmó Mársico en la conferencia de prensa.

"La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) emitió un comunicado solicitando que la mayoría de los candidatos sean abogados, por la complejidad técnica que implica reformar una Constitución. No obstante, no se estableció ninguna exigencia al respecto", explicó.

"Si la convención se hace el año que viene, no sé si seguiré como presidente del Concejo. En caso de ser necesario, pediré una licencia sin goce de sueldo por los 40 días que dure el proceso o el tiempo que se extienda", aseguró ante la consulta.

No elegimos un senador, no elegimos un diputado: acá estamos eligiendo convencionales constituyentes que van a trabajar dos meses para reformar nuestra Carta Fundamental Provincial. Acá no vamos a elegir el que va a llevar el aire acondicionado, el equipo de audio o la bicicleta a una institución. No confundamos eso. Eso es lo que le pido a la gente también”.