El Gobierno por ahora no formalizará un pedido para intervenir la provincia de Buenos Aires

La decisión de Javier Milei de pronunciar explosivas declaraciones sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y de manifestar su intención de avanzar con una intervención tras el caso del asesinato de Kim Gómez durante un robo fue intempestiva. El Presidente la tomó anoche, poco después de ver una grabación de la conferencia donde Axel Kicillof prácticamente responsabilizaba al Gobierno y convocaba -irónicamente- al Presidente a trabajar juntos contra la inseguridad.

Algunos críticos deslizaban que se trataba de inaugurar la campaña contra el gobernador bonaerense y líder K de cara a 2027, Axel Kicillof. Otros, que buscaba dar vuelta la página del caso del criptogate, investigado en la Justicia y que hoy tuvo un nuevo coletazo cuando The New York Times reveló que más empresarios del mundo cripto recibieron pedidos de dinero para ver a Milei. En la Casa Rosada consideraron que el mensaje del mandatario fue “genial” en el contexto político, pero en los ministerios admitieron que no hay viabilidad para llevarlo a cabo.

“Fue todo idea de él”, dijeron en la Casa Rosada, y aseguraron que el jefe de Estado no consultó ni con su asesor, Santiago Caputo, ni con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ni con sus abogados.

Patricia Bullrich refrendó el planteo de Milei este mediodía, públicamente. Pero el Gobierno no prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia o un proyecto de ley, al menos por ahora. En el Congreso no tuvieron novedades sobre el ingreso de una iniciativa para llevar a cabo el anuncio.

Por lo bajo, en Balcarce 50 deslizan que la del Presidente fue más bien una “declaración política” y no un planteo sobre una medida concreta. “No creo que vayamos a intervenir la provincia”, se sinceró un libertario a título personal.

En el Congreso, que aún se encuentra cerrado -las sesiones se iniciarán mañana con la Asamblea Legislativa- la tropa violeta no recibió ninguna indicación de que se enviará un proyecto desde el Ejecutivo. “Desconozco”. “No sé”. “No tenemos información”, decían en los despachos mileistas como en las carteras y secretarías.

Después de semejante “bomba” política, la Casa Rosada estaba calma como cualquier viernes. De los cargos más altos, Karina Milei y Santiago Caputo estaban en sus despachos desde la mañana. El vocero, Manuel Adorni llegó después y recibió saludos por su cumpleaños, pero nunca estuvo en sus planes de hacer una conferencia de prensa. Menos en la previa de la Asamblea Legislativa donde los anuncios estarán concentrados en la voz del Presidente.

Javier Milei permaneció en Olivos, donde tuvo una visita para nada relacionada con la situación de la Provincia de Buenos Aires -la del titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, de cara al discurso de mañana, donde la “motosierra” tendrá protagonismo-. Y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no estuvo en Balcarce 50, fiel a su costumbre de no concurrir a la oficina el último día hábil de la semana. Tampoco hubo rueda de prensa de Adorni, a pesar de la conmoción que produjo el anuncio del Presidente.

“Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia. Por lo tanto, nos hacemos cargo nosotros, Gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales”, dijo en su tuit Milei.

Una excepción en su política de respeto a ultranza del federalismo, que esgrimió frente a los reiterados pedidos de la oposición local -especialmente de la UCR- ante el intento del cacique K Gildo Insfrán de reformar la Constitución y perpetuar -aún más- su poder feudal.

